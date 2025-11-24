অটোরিকশার ব্যাটারি বিস্ফোরণে দোকানে আগুন

কুমিল্লার হোমনায় অটোরিকশার ব্যাটারি বিস্ফোরণ থেকে একটি দোকানে আগুন লেগে তিন লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে হোমনা বাজারের চৌরাস্তায় আলামিন এস এস থাই গ্যালারি দোকানে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় হোমনা ফায়ার সার্ভিসের লোকজন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দোকানের ভেতরে নিয়মিত একটি অটোরিকশা চার্জ দেওয়া হতো। ধারণা করা হচ্ছে, চার্জ দেওয়া অবস্থায় ব্যাটারি থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। আগুনে আশপাশের দোকানের কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও দোকানের ভেতরের সিলিং, অটোরিকশাসহ মালামাল পুড়ে যায়। এতে প্রায় তিন লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান দোকানমালিক মো. হানিফ মিয়া।
দোকানমালিক হানিফ মিয়া বলেন, ‘আমার একটি অটোরিকশা দোকানের ভেতরেই চার্জ দিতাম। আজ হয়তো ব্যাটারিতে সমস্যা হওয়ায় আগুন ধরে গেছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় হোমনা ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তা না হলে আরও বেশি ক্ষতি হয়ে যেত।’