কুমিল্লায় মনোনয়নবঞ্চিত হওয়ায় মশাল মিছিল

কুমিল্লা-৬ (সদর, সদর দক্ষিণ ও সিটি করপোরেশন) আসনে দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে বিক্ষোভ করেছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিনের অনুসারীরা। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁরা ধর্মসাগরপাড়ে দলীয় কার্যালয় থেকে মশাল মিছিল বের করেন এবং নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পূবালী চত্বরে গিয়ে অবস্থান নেন।
মিছিল ও সমাবেশে নেতা-কর্মীরা হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন। এ সময় তাঁরা ‘অবৈধ প্রার্থী মানি না মানব না’; ‘আমি কে তুমি কে, ইয়াছিন ভাই ইয়াছিন ভাই”; ‘জেল-জুলুম, কারাগারে ইয়াছিন ভাই’; ‘কুমিল্লার ঘরে ঘরে ইয়াছিন ভাই’ এবং ‘নেতা-কর্মীদের সুখে-দুখে ইয়াছিন ভাই’ বলে স্লোগান তোলেন। নেতা-কর্মীদের দাবি, তাঁদের নেতা ইয়াছিন দীর্ঘদিন ধরে জেলা বিএনপির নেতৃত্বে সক্রিয়। তাঁকে মনোনয়ন না দেওয়ায় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
গতকাল সোমবার রাতেও ইয়াছিন সমর্থকেরা কান্দিরপাড় এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। এরপর আলেখারচর এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন তাঁরা।