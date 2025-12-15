হোম > সারা দেশ > চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে গুলি-আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

বিজিবির অভিযানে জব্দ অস্ত্র ও গুলি। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে অভিযান চালিয়ে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র, ৯টি ম্যাগাজিন ও ২৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

অভিযানে কাউকে আটক করা যায়নি। আজ দুপুরে ৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

ব্রিফিংয়ে বলা হয়, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা যায় যে, একদল দুষ্কৃতকারী সীমান্তপথে বাংলাদেশে বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাচারের মাধ্যমে বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা করছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের দিকনির্দেশনায় মনোহরপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় বিশেষ টহল, গোয়েন্দা তৎপরতা ও নজরদারি জোরদার করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় আজ সকাল ৯টায় মনোহরপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকার জিরো লাইন থেকে আনুমানিক ১ কিলোমিটার বাংলাদেশের ভেতরে গোপালপুর এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় মোটরসাইকেলযোগে আসা দুজন দুষ্কৃতকারীকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে টহল দল সতর্ক অবস্থান নেয়। বিজিবি সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে দুষ্কৃতকারীরা দ্রুত মোটরসাইকেল ঘুরিয়ে একটি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ফেলে যাওয়া ব্যাগটি তল্লাশি করে কালো পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় চারটি আগ্নেয়াস্ত্র, ৯টি ম্যাগাজিন ও ২৪ রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়।

৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, দুষ্কৃতকারীরা দেশের ভেতরে বড় ধরনের নাশকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অবৈধ পথে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছিল। তিনি আরও বলেন, সীমান্তে বিজিবি সর্বদা তৎপর রয়েছে এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ চোরাচালান প্রতিরোধে কঠোর গোয়েন্দা নজরদারি ও টহল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

সম্পর্কিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ১৫ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণে শিশু আহত, রামেকে ভর্তি

সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতি, ছুরিকাঘাতে দুজন আহত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ যুবকের লাশ ফেরত দিল বিএসএফ

পুশ ইনের শিকার অন্তঃসত্ত্বা সোনালী অবশেষে ভারতে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তের দুই বাংলাদেশি নিখোঁজ, বিএসএফের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

ভারতীয় নারী সোনালী খাতুনসহ ৬ জনকে জামিন দিয়েছেন আদালত

পুকুরপাড়ে পড়ে ছিল পাহারাদারের রক্তাক্ত মরদেহ

নির্বাচন ঘিরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে অস্ত্র, তিনটি অস্ত্র উদ্ধার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ: ৬০ মিটার সেতুর কারণে ১০ কিলোমিটার পাড়ি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা