চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে গুলি-আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে অভিযান চালিয়ে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র, ৯টি ম্যাগাজিন ও ২৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
অভিযানে কাউকে আটক করা যায়নি। আজ দুপুরে ৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।
ব্রিফিংয়ে বলা হয়, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা যায় যে, একদল দুষ্কৃতকারী সীমান্তপথে বাংলাদেশে বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাচারের মাধ্যমে বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা করছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের দিকনির্দেশনায় মনোহরপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় বিশেষ টহল, গোয়েন্দা তৎপরতা ও নজরদারি জোরদার করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় আজ সকাল ৯টায় মনোহরপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকার জিরো লাইন থেকে আনুমানিক ১ কিলোমিটার বাংলাদেশের ভেতরে গোপালপুর এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় মোটরসাইকেলযোগে আসা দুজন দুষ্কৃতকারীকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে টহল দল সতর্ক অবস্থান নেয়। বিজিবি সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে দুষ্কৃতকারীরা দ্রুত মোটরসাইকেল ঘুরিয়ে একটি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ফেলে যাওয়া ব্যাগটি তল্লাশি করে কালো পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় চারটি আগ্নেয়াস্ত্র, ৯টি ম্যাগাজিন ও ২৪ রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়।
৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, দুষ্কৃতকারীরা দেশের ভেতরে বড় ধরনের নাশকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অবৈধ পথে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছিল। তিনি আরও বলেন, সীমান্তে বিজিবি সর্বদা তৎপর রয়েছে এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ চোরাচালান প্রতিরোধে কঠোর গোয়েন্দা নজরদারি ও টহল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।