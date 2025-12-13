চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ যুবকের লাশ ফেরত দিল বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত যুবক তোশিকুর ইসলামের লাশ ফেরত দিয়েছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার জোহরপুর-টেক সীমান্ত দিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে তোশিকুরের লাশ হস্তান্তর করা হয়।
বিজিবি ও বিএসএফ সদস্যদের উপস্থিতিতে ভারতের পুলিশ বাংলাদেশের পুলিশের কাছে তাঁর লাশ বুঝিয়ে দেয়।
৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান এবং সদর মডেল থানার পরিদর্শক সুকোমল চন্দ্র দেবনাথ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
বাংলাদেশি পুলিশের পক্ষে মরদেহ গ্রহণ করেন সুকোমল চন্দ্র দেবনাথ। তিনি জানান, তোশিকুরের ডান কাঁধ থেকে বুক পর্যন্ত ছররা গুলির চিহ্ন রয়েছে। রাতেই লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এর আগে গত বুধবার ভারতের ভাগীরথী নদী থেকে তোশিকুরের মরদেহ উদ্ধার করে জঙ্গিপুর পুলিশ। তোশিকুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বাখের আলী গ্রামের ইব্রাহিম আলীর ছেলে।
পরিবারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক হয়। তবে তোশিকুরের মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ বা কার গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে বিএসএফ নিশ্চিত করতে পারেনি।
এদিকে পরিবারের দাবি, অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তোশিকুরকে গুলি করে হত্যার পর ভারতের ভাগীরথী নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। পরে ভারতের জঙ্গিপুর থানা-পুলিশ তোশিকুরের লাশ নদী থেকে উদ্ধার করে।