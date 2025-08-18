আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন চৌধুরীর কয়েকটি বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। গত শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে পটুয়াখালী শহরের শেরেবাংলা সড়কে নিজ বাসভবন সুরাইয়া ভিলায় দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন, ‘আজকে পটুয়াখালীতে আমরা বাসস্ট্যান্ড দখল করছি, লঞ্চঘাট দখল করছি, ফেরিঘাট দখল করছি। আর জামায়াত বিশ্ববিদ্যালয় দখল করছে। তফাৎ দেখছেন? খালি নেতা হলেই হবে না, নেতার কোয়ালিটি থাকতে হবে।’
তিনি আরও অভিযোগ করেন, ‘বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট ও নতুন বিচারপতিরা জামায়াতের লোক। তবে আমরা জামায়াতকে বদনাম করছি না, শুধু দুই জায়গায় পার্থক্য দেখাচ্ছি।’
এর আগে গত বুধবার দুমকীতে আরেক সভায় আলতাফ হোসেন দাবি করেন, ‘পটুয়াখালীতে এখন আর আওয়ামী লীগ নেই; চাঁদা দিয়ে সব বিএনপি হয়ে গেছে।’
এ ছাড়া মির্জাগঞ্জে আয়োজিত আরেক সভায় তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ নেতাদের গোবর খাইয়ে পবিত্র করে তারপর দেশে আনা হবে।’
আলতাফ হোসেনের এসব বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ার পর রাজনৈতিক অঙ্গনে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা বিএনপির সভাপতি স্নেহাংশু সরকার বলেন, ‘তিনি যে কথা বলেছেন, এটা তাঁর নিজস্ব বক্তব্য। আমরা পটুয়াখালীর বিএনপি নেতারা সে বিষয়ে অবগত নই।’