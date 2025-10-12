হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরিশাল শেবাচিম হাসপাতাল

রোগ নির্ণয়ে ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের উদ্বোধন করেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (শেবাচিম) ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগ চালু করা হয়েছে। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) সকালে এর উদ্বোধন করেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর।

হাসপাতালের মূল ভবনের দ্বিতীয় তলার ‘ডি’ ব্লকে হেমাটোলজি ল্যাবরেটরি ও ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগ উদ্বোধন শেষে সেমিনার হলে আলোচনা সভা হয়।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর, হেমাটোলজি (রক্তরোগ) বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, হাসপাতালের উপপরিচালক এ কে এম নজমূল আহসান, ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্ট আফসানা সাবরিন, হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাহামুদ হাসান, সহকারী পরিচালক আবদুল মোনায়েম সাদ প্রমুখ।

হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর বলেন, বরিশালে এই প্রথমবারের মতো হেমাটোলজি ল্যাবরেটরি ও আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে হেমাটোলজি ল্যাবরেটরি ও ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের টেস্টিং এবং রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত ও রোগীদের রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হবে।

