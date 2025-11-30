হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরিশালে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া অনুষ্ঠানে শিরিন, ছিলেন না সরোয়ার অনুসারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় রোববার বরিশালে দলীয় কার্যালয়ের সামনে দোয়া অনুষ্ঠান। ছবি: আজকের পত্রিকা

টানা দেড় বছর পর প্রকাশ্যে বিএনপির কোনো কর্মসূচিতে এলেন দলটির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস জাহান শিরিন। এত দিন স্থগিত ছিল তাঁর পদ। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় রোববার বরিশালে দলীয় কার্যালয়ের সামনে এক দোয়া অনুষ্ঠানে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

তবে অনুষ্ঠানে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এবং বরিশাল-৫ আসনের এমপি প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ার ও তাঁর অনুসারীদের দেখা যায়নি।

২০২৪ সালের ১১ আগস্ট বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস জাহান শিরিনের পদ স্থগিত করা হয়। চলতি বছরের ২২ নভেম্বর ওই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে দল।

দোয়া অনুষ্ঠানে বিলকিস জাহান শিরিন বলেন, ‘কোনো বড় ভাইয়ের রাজনীতি করিনি। কারও সুপারিশে সাংগঠনিক সম্পাদক হইনি। কারও ছাতার তলে ছিলাম না। তৃনমূলের কর্মী হিসেবে আপনাদের পাশে ছিলাম।’ তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘ষড়যন্ত্র করে ১ বছর ৪ মাস তাঁকে দল থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।’

অনুষ্ঠানে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য এবায়দুল হক চান, নগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুক, সদস্যসচিব জিয়াউদ্দিন সিকদার, জেলা দক্ষিণ বিএনপির সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহিনসহ যুবদল, ছাত্রদল, কৃষক দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

জানতে চাইলে শিরিনের ঘনিষ্ঠ সহচর জেলা (দক্ষিণ) বিএনপির সদস্য মুশফিকুল হাসান মাসুম বলেন, ‘শিরিন আপা তৃণমূল নেতা-কর্মীদের নিয়ে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়ার আয়োজন করেছেন। এখানে কোনো ব্যক্তিকে কিংবা ব্যক্তির অনুসারীদের দাওয়াত দেওয়া হয়নি।’

সরোয়ারের ঘনিষ্ঠ সহচর নগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ আকবর বলেন, তিনি মিলাদের খবর জানেন না। সরোয়ার ভাই কেন যাননি, তাও জানা নেই।

নগর বিএনপির সাবেক বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের তো পদ নেই। তাই সব জায়গায় যেতে পারি না। দাওয়াতও পাইনি আমরা। সরোয়ার ভাইকে নিয়ে আমরা একসঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করছি।’

এ বিষয় জানতে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ারকে ফোন দেওয়া হলেও তিনি ধরেননি।

এ ব্যাপারে বরিশাল নগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন সিকদার বলেন, ‘সাংগঠনিক সম্পাদক শিরিন অনেক দিন পর পদ ফিরে পাওয়ায় আমরা তাঁকে নিয়ে একসঙ্গে সাংগঠনিক কাজ করতে চাই। এটা আমাদের ঐক্যের নিদর্শন।’ তিনি বলেন, ‘সরোয়ার ভাই হয়তো অন্য একটি কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন।’

সম্পর্কিত

বরিশাল-৫ আসন: শক্ত সরোয়ার, কৌশলী অন্যরা

‘বাকসু’ হিসেবেই ববি ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র অনুমোদন, বিএম কলেজের অসন্তোষ

গৌরনদীতে ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে আগুন

এনসিপির ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ

জানুয়ারির শুরুতেই সব বই পাবে শিক্ষার্থীরা: উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন

চরমোনাইর বার্ষিক মাহফিল: আখেরি মোনাজাতে চাঁদাবাজ থেকে দেশকে রক্ষার প্রার্থনা

বাকেরগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ৫

বরিশালে ১১০০ টন চোরাই কয়লা জব্দ, লাইটার ভেসেলসহ আটক ১২

পাশে নেই মনোনয়নবঞ্চিতরা, বেকায়দায় দলীয় প্রার্থীরা

বাংলাদেশে কেউ ধর্মের অবমাননা করতে পারবে না: ধর্ম উপদেষ্টা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা