বরিশালে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা লিটু হত্যা মামলার আসামি মিলন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

গ্রেপ্তার মিলন গাজী। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা লিটু সিকদার হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত ২ নম্বর আসামি মিলন গাজীকে (৩২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার ঢাকার উত্তরখান থানা এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মিলন গাজী বরিশালের এয়ারপোর্ট থানাধীন পূর্ব বিল্ববাড়ী গ্রামের মৃত আয়নাল গাজীর ছেলে। এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির সিকদার শনিবার দুপুরে জানান, ঘটনার পর থেকেই আসামি পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ঢাকার উত্তরখান থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, মিলনকে নিয়ে ঢাকা থেকে একটি টিম রোববার ফিরবে।

গত ৩১ জুলাই বরিশাল মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সহসাংগঠনিক সম্পাদক মো. লিটন সিকদার লিটুকে প্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে এয়ারপোর্ট থানায় মামলা দায়ের করেন। সেখানে মিলন গাজীকে ২ নম্বর আসামি করা হয়।

