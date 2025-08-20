শেবাচিম হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বিভাগীয় কমিশনারের অসন্তোষ

বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন বিভাগীয় কমিশনারসহ প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হাসপাতালে ঝটিকা পরিদর্শন করেন বিভাগীয় কমিশনার মো. রায়হান কাওছার। এ সময় তিনি বিভিন্ন ওয়ার্ড অপরিষ্কার দেখে এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পোশাক না পরায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।
বিভাগীয় কমিশনার রায়হান কাওছার সকালে হাসপাতালে প্রবেশ করে বহির্বিভাগ পরিদর্শন করেন। এ সময় চক্ষু, নাক-কান-গলা, চর্ম-যৌন ও দন্ত বিভাগ ঘুরে দেখেন। তিন চিকিৎসকদের সমস্যার কথা শোনেন। চক্ষু বিভাগের ভিশন টেস্ট কেন্দ্রে পর্যাপ্ত আলো না থাকায় হতাশা প্রকাশ করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে গণপূর্ত বিভাগকে নির্দেশ দেন। শিশু বিভাগে বাথরুম অপরিষ্কার দেখে ক্ষুব্ধ হন।
শিশু বিভাগে অধিকাংশ শয্যার নিচে থাকা মালামাল ও ময়লা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরিষ্কারের নির্দেশ দেন।
বিভাগীয় কমিশনার এ সময় পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নির্ধারিত পোশাক না দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করে ব্যবস্থা নিতে বলেন। তিনি সব সময় পরিচ্ছন্নতা মেশিন ব্যবহারের তাগিদ দেন।
পরিদর্শনকালে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর বলেন, অস্থায়ী ২২০ পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পোশাক রয়েছে। যাঁরা পোশাক পরেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ডে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় জোর দেওয়া হয়েছে। যেসব ত্রুটি রয়েছে, সেদিকে নজর দেওয়া হবে।
গতকাল মঙ্গলবার রাতেও বিভাগীয় কমিশনার শেবাচিম হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার তদারকি বাড়াতে তিনি নিয়মিত পরিদর্শন করবেন বলে জানান। পরিদর্শনকালে বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি মো. মঞ্জুর মোর্শেদ আলম, বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক শ্যামল কৃষ্ণ মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।