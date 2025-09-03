হোম > সারা দেশ > বরিশাল

পিরোজপুরে বিএনপির কাউন্সিলে হট্টগোল-ব্যালট পেপার ছিনতাই, ভোটের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত

পিরোজপুর প্রতিনিধি

পিরোজপুরে শিল্পকলা একাডেমীতে বিএনপির কাউন্সিলে হট্টগোল বাধে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুর সদর উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলে নেতা নির্বাচনের ভোট গণনার সময় হট্টগোল ও ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে শহরের শিল্পকলা একাডেমিতে এ ঘটনা ঘটে। নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত করা হয়।

কাউন্সিলের নির্বাচনে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল। উপস্থিত নেতা-কর্মীরা জানান, বিকেলে সুষ্ঠুভাবে সদর উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের ৪৯৭ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৪৮২ জন ভোট দেন। এরপর শুরু হয় ভোট গণনা। ভোট গণনার একপর্যায়ে সেখানে উপস্থিত কিছু নেতা-কর্মী হট্টগোল শুরু করেন। এর পরই অডিটোরিয়াম-জুড়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ সময় কয়েকজন নেতা-কর্মী কিছু ভোট দেওয়া ব্যালট পেপার ছিনতাই করে নিয়ে যান। হট্টগোলের ঘটনায় ফলাফল ঘোষণা বন্ধ হয়ে যায়।

বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি পদপ্রার্থী মহিউদ্দিন মল্লিক নাসিরের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের লোকদের কমিটিতে স্থান দেওয়ার অভিযোগ তুলে হট্টগোলের সূত্রপাত হয়। তবে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি মহিউদ্দিন মল্লিক।

এ বিষয়ে পিরোজপুরে কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশবিষয়ক সহসম্পাদক কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু জানান, দলীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল ইসলাম জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগে সামান্য হট্টগোল ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

সম্পর্কিত

মেয়ের শোকে বিলাপ করতে করতে মায়ের মৃত্যু

বরিশাল জিলা স্কুলের সেই ৬৫ গাছ কাটার নিলাম স্থগিত

তিন বছর ধরে মেম্বারের পকেটে মসজিদ উন্নয়নের বরাদ্দের টাকা

বঙ্গোপসাগরে ঢেউয়ে ভেসে গেল ট্রলার, জেলে নিখোঁজ

বঙ্গোপসাগরে ঝড়ে ট্রলারডুবি, প্রাণে বাঁচলেন ১৮ মাঝিমাল্লা

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না দিয়ে কেউ পালাতে পারবে না: জয়নুল আবেদীন

আগামী নির্বাচনে এ আসন তারেক রহমানকে উপহার দেব: নুরুল ইসলাম মনি

ভোলায় শ্রমিক দল নেতাকে হত্যার চেষ্টা, ছাত্রদল-যুবদলের ৫ জনের নামে মামলা

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

মুলাদীতে ইউপি সদস্য ও জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে ‘কার্ডের খরচ’ নেওয়ার অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা