হোম > সারা দেশ > বরিশাল

সরকারি চাল ওজনে কম দেওয়ায় ডিলারের কর্মীকে নারীর জুতাপেটা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

ফাইল ছবি

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিতরণ করছিলেন ডিলারের নিযুক্ত লোকজন। উপকারভোগীরা অভিযোগ করেন, চালের বস্তায় বরাদ্দ অনুযায়ী ৩০ কেজি থাকার কথা থাকলেও ২৭ কেজি করে দেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ফাতেমা বেগম নামের উপকারভোগী নারী ওজন মেপে দেখেন, চাল কম। তখন তিনি জুতা নিয়ে চড়াও হন ডিলারের লোকজনের ওপর। ডিলারের নিযুক্ত লোক মুক্তার হোসেনকে জুতাপেটা করেন তিনি।

আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার দেহেরগতি ইউনিয়নের রাহুতকাঠিতে একটি চাল বিতরণ কেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে।

মুক্তার হোসেন দেহেরগতি ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, ‘ডিলার মো. শফিকুল ইসলাম আমাকে এক কেজি করে চাল কম দিতে নির্দেশনা দিয়েছেন। আমি সে অনুযায়ী কাজ করেছি। এ নিয়ে একজন সুবিধাভোগী নারীর সঙ্গে ওজনে কম দেওয়া নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তিনি আমাকে তাঁর পায়ের জুতা দিয়ে আঘাত করেন।’

ডিলার মো. শফিকুল ইসলাম দেহেরগতি ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি তাঁর নিযুক্ত লোকের ওপর হামলার ঘটনাটি অনাকাঙ্ক্ষিত বলে জানান।

দেহেরগতি ইউনিয়নের বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিলন খান বলেন, মাপে চাল কম দেওয়ায় যাঁরা চাল বরাদ্দ পেয়েছেন, তাঁরা বিতরণকারীর গায়ে হাত তুলেছেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ট্যাগ অফিসার ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আতিকুর রহমান সুমন বলেন, চাল কম দেওয়ার ফলে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। চাল ওজনে যেন কম না হয়, সে বিষয়ে ডিলারকে বলা হয়েছে।

বাবুগঞ্জ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা রুবিনা পারভীন সাংবাদিকদের বলেন, ওজনে কম দেওয়া ও মারধরের বিষয়টি তিনি জানেন না। তবে বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে জানবেন।

এ ব্যাপারে বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদুল ইসলাম প্রিন্সকে কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি।

সম্পর্কিত

বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবি: এখনো নিখোঁজ ৫

শেবাচিম হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বিভাগীয় কমিশনারের অসন্তোষ

কুয়াকাটা সৈকতে আবারও ভেসে এসেছে মৃত ডলফিন

৫ দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে ভাসছিলেন জেলে মোরশেদ

পবিপ্রবিতে নির্মাণাধীন হল থেকে রড চুরি, আটক ২

টিকটকে পরিচয়, নববধূকে নিয়ে পালানোর সময় আটক যুবক

‘আমি মরার কারণ হলো পান্না’: স্কুলছাত্রীর চিরকুট

বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানা ঘেরাও ছাত্র-জনতার

পুকুরে ডুবে চার শিশুর মৃত্যু

দুর্গাসাগরে অভিযান, তিন প্রেমিক যুগলের মুচলেকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা