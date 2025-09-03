মেয়ের শোকে বিলাপ করতে করতে মায়ের মৃত্যু

বরিশালের মুলাদীতে মেয়ের মৃত্যুশোকে বিলাপ করতে করতে এক মায়ের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার পশ্চিম বোয়ালিয়া গ্রামের মরিয়ম বেগম (৬৫) মারা যান। তাঁর স্বামী লতিফ দুরানী জানান, গত ৩১ আগস্ট সকালে তার মেয়ে রেশমা বেগমের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে থানার পুলিশ। মেয়ের মৃত্যুতে মরিয়ম বেগম ভেঙে পড়েছিলেন।
লতিফ দুরানী বলেন, তার জামাতা আব্দুল লতিফ ব্যাপারী, নাতি সুমন ও সুজন কারাগারে থাকায় মেয়ে রেশমা হতাশ হয়ে পড়েন। পরে গত ৩১ আগস্ট সকাল ৮টার দিকে থানার পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। মেয়ের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর থেকে তাঁর স্ত্রী মরিয়ম নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দেন। মেয়ের জন্য কাঁদতে কাঁদতে গতকাল সন্ধ্যায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন মরিয়ম। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. সাইয়েদুর রহমান জানান, শারীরিক দুর্বলতা ও মানসিক চাপে মরিয়ম বেগম হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল।