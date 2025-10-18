সিভাসু অফিসার সমিতির সভাপতি খলিল, সম্পাদক জামাল

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু) অফিসার সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন-২০২৫-এ সিনিয়র উপপরিচালক (জনসংযোগ ও প্রকাশনা) খলিলুর রহমান সভাপতি, সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সহসভাপতি এবং ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান মোহাম্মদ জামাল হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
১৪ অক্টোবর সিভাসু অডিটরিয়ামে ভোটগ্রহণ শেষে নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী অচিন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী।
নির্বাচনে অন্য পদে বিজয়ীরা হলেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মো. নূরে আলম, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. রাহাদ হাসান, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক মো. আসিফ আহমেদ, সমাজকল্যাণ ও আপ্যায়ন সম্পাদক আ ন ম জাহিদ হাসান, মহিলা ও শিশুবিষয়ক সম্পাদক শারমিন সুলতানা এবং বহিঃক্যাম্পাস সম্পাদক মিজানুর রহমান।
কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, মো. খোরশেদ আলম, নাসির আহমদ ও মো. মনিরুল ইসলাম।