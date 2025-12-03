হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরিশাল সিটি করপোরেশন: চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে নগর ভবনে বিক্ষোভ, কর্মবিরতির ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশাল সিটি করপোরেশনের নগরভব‌নের সামনে আজ দুপুরে বি‌ক্ষোভ ক‌রেন কর্মচারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বি‌সি‌সি) ১২১ জন কর্মচারী আজ বুধবার দুপুরেও নগর ভব‌নে বি‌ক্ষোভ ক‌রে‌ছেন। কর্তৃপ‌ক্ষের নিষ্ফল আশ্বা‌সের পর কর্মচারীরা ফের আন্দোল‌নে নে‌মে আগামী রোববার থে‌কে কর্মবির‌তির ঘোষণা দি‌য়ে‌ছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পানি সরবরাহ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী আরাফাত হোসেন মনির, সহকারী পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা মাহবুব আলম মিন্টু, ট্রেড লাইসেন্স পরিদর্শক মো. আনিচুর রহমান, যানবাহন লাইসেন্স পরিদর্শক মো. আতিকুর রহমান মানিকসহ বিসিসির বিভিন্ন শাখার নেতারা।

বিক্ষোভ সমাবেশে করপোরেশনের উপসহকারী প্রকৌশলী আরাফাত হোসেন মনির বলেন, ‘প্রশাসন আমাদের আন্দোলন স্থগিত রেখে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। সেই অনুযায়ী আমরা আন্দোলন স্থগিত রাখি। কিন্তু আমাদের চাকরি স্থায়ীকরণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। বরং অবৈধ নিয়োগ বৈধ করা হচ্ছে।’

আরাফাত হোসেন মনির কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেন, ‘বৃহস্পতিবারের মধ্যে প্রশাসন আমাদের দাবি না মানলে আগামী রোববার থেকে কর্মবিরতি শুরু করব এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি চলমান থাকবে।’

প্রসঙ্গত, গত ২ সপ্তাহ ধরে (বি‌সি‌সি) ১২১ জন কর্মচারী তাঁদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। তবে করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারী আন্দোলন স্থগিত রেখে আলোচনার প্রস্তাব দেন। কিন্তু এরপর আর অগ্রগতি না হওয়ায় ফের আন্দোলনে নেমেছেন কর্মচারীরা।

সম্পর্কিত

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি

নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা করলে মানুষ উৎখাত করবে: চরমোনাই পীর

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে র‍্যাগিং, তদন্তে ৪ সদস্যের কমিটি

বাউফলে অজ্ঞাত রোগে ৬ মহিষের মৃত্যু

সমতল জমিতে কমলা চাষে সফল দশমিনার আনিছুর

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ

বরিশালে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া অনুষ্ঠানে শিরিন, ছিলেন না সরোয়ার অনুসারীরা

বরিশাল-৫ আসন: শক্ত সরোয়ার, কৌশলী অন্যরা

‘বাকসু’ হিসেবেই ববি ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র অনুমোদন, বিএম কলেজের অসন্তোষ

গৌরনদীতে ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে আগুন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা