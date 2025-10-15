হোম > সারা দেশ > বরিশাল

নদীতে ইলিশ ধরায় ৯ জেলের কারাদণ্ড

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 

দণ্ডপ্রাপ্ত জেলেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের হিজলায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নদীতে ইলিশ ধরার দায়ে ৯ জেলেকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইলিয়াস সিকদার ভ্রাম্যমাণ আদালতে প্রত্যেক জেলেকে ১২ দিন করে কারাদণ্ড দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার কাকরিয়া গ্রামের হযরত আলী (৪০), শংকরপাশা গ্রামের সাকিব (২০), শরীফ (১৯), শামীম (২২), ইব্রাহীম (২৩), জহিরুল ইসলাম (২৫), হানিফ (২০), মো. সাগর (২০) ও মো. হানিফ (১৯)।

গতকাল রাত ৮টা থেকে মেঘনা নদীর ধুলখোলা অংশে মৎস্য অধিদপ্তর ও নৌ পুলিশ হিজলার যৌথ অভিযানে ৯ জেলেকে ধরা হয়। এ সময় প্রায় ১২ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও একটি ট্রলার জব্দ করা হয়।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম বলেন, সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অনেক জেলে ইলিশ শিকার করছেন। গতকাল রাতে অভিযানে ৯ জেলেকে ১২ দিন করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। জব্দ করা কারেন্ট জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে এবং ট্রলারটি দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রির প্রক্রিয়া চলছে।

