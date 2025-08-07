হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরিশালে চাঁদাবাজির অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার পথে বরিশাল জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম সাজ্জাদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল সদর উপজেলার তালতলী বাজারে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর ও চাঁদাবাজির মামলায় শহিদুল ইসলাম সাজ্জাদ নামের স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার বরিশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করলে বিচারক নুরুন নাজনীন তাঁকে (সাজ্জাদ) কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সাজ্জাদ বরিশাল জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক।

জানা গেছে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর চাঁদাবাজিসহ বেশ কিছু সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন সাজ্জাদ।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন সময়ে তালতলী বাজারের ব্যবসায়ী মামুন হাওলাদারের কাছে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা শহিদুল ইসলাম সাজ্জাদ ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। টাকা দিতে অস্বীকার করলে সাজ্জাদ একই বছরের ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যার দিকে নয়জনকে সঙ্গে নিয়ে অস্ত্রসহ বাজারে ঢোকেন। এ সময় চাঁদার টাকা না পাওয়ায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর চালানোসহ ব্যবসায়ী মামুনকে মারধর করেন।

এ ঘটনায় ব্যবসায়ী মামুন চলতি বছরের ১ জানুয়ারি বরিশাল আদালতে সাজ্জাদসহ নয়জনকে অভিযুক্ত করে মামলা করেন। পরে বিচারক মামলাটি তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কাউনিয়া থানা-পুলিশকে নির্দেশ দেন। তদন্ত শেষে কাউনিয়া থানা-পুলিশের এসআই হাবিবুর রহমান আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। ওই মামলায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে সাজ্জাদসহ অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জামিনের আবেদন করেন। বিচারক ছয়জনকে জামিন দিলেও স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা সাজ্জাদকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

