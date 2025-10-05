হোম > সারা দেশ > বরিশাল

মামার সঙ্গে ইয়াবা সেবন: দল থেকে বহিষ্কার সেই ভাগনে

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

কামরুল হাসান সোহাগ। ছবি: সংগৃহীত

দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার  স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব কামরুল হাসান সোহাগকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ রোববার স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহদপ্তর সম্পাদক মো. ওসমান গণির সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

মামা যুবলীগের কর্মী রেজভী মুন্সীর সঙ্গে সোহাগের ইয়াবা সেবনের একটি ভিডিও ফাঁসের পর তাঁকে স্বেচ্ছাসেবক দল থেকে বহিষ্কারের খবর এল। গতকাল শনিবার ‘মামা-ভাগনের ইয়াবা সেবনের ভিডিওতে সমালোচনা’ শিরোনামে একটি সংবাদ আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহদপ্তর সম্পাদক মো. ওসমান গণি জানান, তাঁরা তদন্ত করে ওই ভিডিওর সত্যতা পেয়েছেন। পরে দলীয় ফোরামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোহাগকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

