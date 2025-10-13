নিষেধাজ্ঞার মধ্যে সুগন্ধার ইলিশ ধরা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৪

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার সুগন্ধা নদীতে ইলিশ ধরাকে কেন্দ্র করে একই গ্রামের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত চারজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার দেহেরগতি ইউনিয়নের পূর্ব রাকুদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন অলক ব্যাপারী (২৫), বাবু ব্যাপারী (২০), সুমন ইসলাম (১৮) ও আইয়ুব আলী (৩৬)।
তাঁদের উদ্ধার করে বাবুগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। অলক ও বাবুর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় শেবাচিম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে পূর্ব রাকুদিয়া গ্রামের সুগন্ধা নদীর দোয়ারিকা ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় ইলিশ ধরার জাল পাতাকে কেন্দ্র করে আইয়ুব আলী ও অলক ব্যাপারীর মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় পক্ষই মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে।
এ ব্যাপারে বাবুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল আলম বলেন, ঘটনার বিষয়ে কেউ এখনো থানায় লিখিত অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ইলিশ ধরায় সরকারঘোষিত নিষেধাজ্ঞা চলাকালে এমন ঘটনা ঘটল।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাবুগঞ্জ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা নাজমুস সালেহীন বলেন, দোয়ারিকা ব্রিজের পূর্ব পাশে সুগন্ধা নদীতে ভোরে অপেশাদার জেলেরা জাল ফেলতে গিয়ে দুই পক্ষের লোকজন মারামারি করেছেন। তিনি বলেন, ‘এ সময় আমাদের টিমও ছিল, তবে অল্প সময়ের মধ্যে হয়তো হঠাৎ করে নদীতে নেমেছিল। টিমের লোক নদীর একদিকে থাকলে জেলেরা অন্যদিকে নেমে পড়ে।’ তিনি দাবি করেন, বিশাল নদী। তার ওপর অতিরিক্তসংখ্যক মৌসুমি জেলে হওয়ায় মা ইলিশ রক্ষা অভিযানে নদী নিয়ন্ত্রণ রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে।