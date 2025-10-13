হোম > সারা দেশ > বরিশাল

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

সারমিন মৌসুমি কেকা। ছবি: সংগৃহীত

ঝালকাঠি জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক যুব মহিলা লীগ নেত্রী সারমিন মৌসুমি কেকার লাশ শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে বরিশাল নগরীর সদর রোডের অশ্বিনী কুমার হলের সামনের একটি বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

কোতোয়ালি মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মাজেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কেকা নগরীর সদর রোড এলাকার হিরন আহমেদ লিটুর স্ত্রী।

কোতোয়ালি মডেল থানার উপপরিদর্শক আব্দুল মাজেদ বলেন, ‘আমরা ৯৯৯ নম্বর থেকে সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। গিয়ে দেখি, একটি রুমের ভেতরে লাশটি পড়ে আছে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। তবে আমরা সংবাদ পাওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।’

আব্দুল মাজেদ আরও বলেন, মৃত্যুর কারণ এখনো জানা যায়নি। শরীরের কয়েকটি স্থানে ক্ষতচিহ্ন দেখা গেছে।

কেকার স্বজনেরা জানান, কেকাকে হত্যা করেছে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন। মৃত্যুর খবর চাপা রাখতে কাউকে জানায়নি কেকার শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, সদর রোড থেকে কেকা নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। পরিবার যদি লিখিত অভিযোগ দেয়, সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

