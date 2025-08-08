হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরিশাল স্বেচ্ছাসেবক দলের শীর্ষরা পদহারা, জুনিয়র নেতাদের নিয়ে সভা কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশাল জেলা ও মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের শীর্ষ নেতারা পদ হারানোয় জুনিয়র নেতাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করেছেন কেন্দ্রীয় নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল জেলা ও মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের শীর্ষ নেতারা পদ হারানোয় জুনিয়র নেতাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করেছেন কেন্দ্রীয় নেতারা। শুক্রবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত বরিশাল প্রেসক্লাবে পৃথকভাবে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী। দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসান রাতে বরিশালে পৌঁছালেও মহানগরের মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেননি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আন্দোলন-সংগ্রামে না থাকার অভিযোগে বরিশাল জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম জনিকে অব্যাহতি দেওয়া হয় ২০২৩ সালে। অপর দিকে সদস্যসচিব কামরুল আহসান বালুমহাল-কাণ্ডে পদ হারান। এই অবস্থায় শুক্রবার বিকেলের মতবিনিময়ে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় নেতারা।

অপর দিকে বরিশাল মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মশিউর রহমান মঞ্জুর পদ বালুমহাল-কাণ্ডে স্থগিত হয়। সদস্যসচিব খান মো. আনোয়ারও অনেকাংশে নিষ্ক্রিয়। এ কারণে শুক্রবার রাতে নগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সহসভাপতি নাসির উদ্দিন মোল্লা। তবে পদ স্থগিত থাকা নেতাদের সভাস্থলে দেখা গেছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

এদিকে বিকেলে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভায় প্রধান অতিথি স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী বলেন, ২০২৬ সালের নির্বাচন হবে সবচেয়ে কঠিন। কারণ, বিএনপিকে নিয়ে একটি মহল ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। যারা একদিকে বেহেশতের টিকিট বিক্রি করছে, অন্যদিকে মব সৃষ্টির মাধ্যমে বিএনপি ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকায় এক ব্যবসায়ীকে পাথর মেরে হত্যার ঘটনাসহ কিছু বিষয়ের উল্লেখ করে জিলানী বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসব ঘটনায় তারেক রহমানকে জড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। নেতাদের উদ্দেশ করে তিনি বলেন, ‘সামনের দিনগুলোতে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমাদের সত্যটা সাধারণ জনগণের মধ্যে তুলে ধরতে হবে। রাস্তাঘাটে চলাচলের পথে যেন কোনোভাবেই বিএনপির নেতা-কর্মীর দ্বারা বা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীর দ্বারা কেউ কোনো ধরনের হেনস্তার শিকার না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।’

মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম রফিক, সহসভাপতি নেছার উদ্দিন শফি, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান, যুগ্ম সম্পাদক এস এম কবির, সহসাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান মনির, মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক মুক্তাদির তরু প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় সহসাধারণ সম্পাদক গোলাম মোর্শেদ রাশেদ।

সভার বিষয়ে জানতে চাইলে স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান শুক্রবার রাতে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সাংগঠনিক সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা সভা করছি। পুনর্গঠন নয়, বরং দল কীভাবে গোছানো যায়, তা ভাবা হচ্ছে।’ তিনি বলেন, যাঁদের পদ স্থগিত করা হয়েছে, সভায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। হয়তো সভার আগে দেখা করতে এসেছেন।

সম্পর্কিত

স্বাস্থ্য খাতের সিন্ডিকেট ভাঙার দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ, যাত্রীদের ভোগান্তি

রাতের আঁধারে ভেঙে দেওয়া হলো স্কুলের নির্মাণাধীন সীমানাপ্রাচীর

উন্নত চিকিৎসা করাতে না পেরে বন্ডে সই, ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু

বরিশাল যুবদল: কমিটিতে জায়গা পাওয়া নিয়ে যুবাদের উদ্বেগ

পবিপ্রবিতে জুনিয়রকে পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়ায় ছাত্র উপ-উপদেষ্টার পদত্যাগ

বরগুনায় চর দখলের প্রতিবাদে বামনায় কৃষকদের মানববন্ধন

জাল সনদ জমা দেওয়ায় বিদ্যালয়ের সভাপতির পদ হারালেন বিএনপি নেতা

স্বাস্থ্য খাতের সিন্ডিকেট ভাঙতে মহাসড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

বরিশালে চাঁদাবাজির অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা কারাগারে

নেশার জ্বালায় অতিষ্ঠ মা, পুলিশে তুলে দিলেন সন্তান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা