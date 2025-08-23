স্বাস্থ্য খাত সংস্কার আন্দোলনে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালসহ দেশের সব সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য খাতের অব্যবস্থাপনা এবং সিন্ডিকেট বন্ধের দাবি জানিয়েছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) শিক্ষার্থীরা। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা শনিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে মানববন্ধন করেন।
এ সময় অনুষ্ঠিত সমাবেশে রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী হাসিবুল ইসলাম হাসিব বলেন, ‘স্বাস্থ্য খাত সংস্কার আন্দোলনকে নৈতিকভাবে সমর্থন জানাচ্ছি এবং শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজে সংস্কার আন্দোলনে মিথ্যা মামলা দিয়ে শিক্ষার্থীদের হয়রানি করা বন্ধের দাবি জানাচ্ছি।’
ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী শর্মিলা জামান সেজুতি বলেন, ‘শেবাচিমে সংকট নতুন নয়। এই হাসপাতালে নতুন করে ৯০টি মেশিন সচল হয়েছে। এখন সেখানে গেলে দেখবেন, রুম ও ফ্লোরগুলো অনেক পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল। আমাদের আন্দোলনকে কেউ কেউ অযৌক্তিক বলছে, কিন্তু তাদের আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।’
এ সময় আরও বক্তব্য দেন বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী জাকির হোসেন, সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের শিক্ষার্থী মেহেদী মিশাদ ও রাজু রহমান, আইন বিভাগের শিক্ষার্থী শহিদুল ইসলাম শাহেদ প্রমুখ। পরে সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।