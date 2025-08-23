হোম > সারা দেশ > বরিশাল

ছিনতাইকারী ভাইয়ের চোখ তুলে নিলেন অন্য দুই ভাই

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি

বরিশালের মুলাদীতে বাবার কথায় দুই ভাই মিলে আরেক ভাইয়ের দুই চোখ তুলে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের সাহেবেরচর গ্রামের আশেদ ব্যাপারীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী যুবক হলেন সিরাজুল ইসলাম ওরফে রিপন ব্যাপারী (৩৬)। তিনি আশেদ ব্যাপারীর সেজো ছেলে। থানা-পুলিশ জানায়, রিপনের বিরুদ্ধে ঢাকার রমনা থানায় চুরি ও ছিনতাইয়ের ৮টি মামলা রয়েছে। এ ছাড়া মুলাদী থানায় হত্যা মামলাসহ তাঁর বিরুদ্ধে কমপক্ষে ২০টি মামলা রয়েছে।

পরিবার ও স্থানীয়রা বলছে, চুরি, ছিনতাই করে জমানো ৩৫ লাখ টাকা ও ২০ ভরি স্বর্ণালংকার মেজো ভাই রোকন ব্যাপারীর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন রিপন। এই টাকা, স্বর্ণ ফেরত চাইলে ভাইদের সঙ্গে বিরোধ বাধে তাঁর। এ নিয়ে ঝগড়াঝাঁটির একপর্যায়ে বাবা আশেদ ব্যাপারী রাগের মাথায় রিপনকে মারধর করে চোখ তুলে ফেলার কথা বলেন। বাবার এমন কথা শুনে রোকন ও স্বপন মিলে রিপনকে মারধর করে এবং দুই চোখ তুলে ফেলেন।

সাহেবেরচর গ্রামের বাসিন্দা এনামুল হক জানান, রিপন ব্যাপারী পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকে। তিনি বিভিন্ন সময়ে চুরি, ছিনতাই ও প্রতারণা করে মানুষের টাকা ও স্বর্ণালংকার হাতিয়েছেন। এই টাকা ও স্বর্ণ মেজো ভাই রোকন ব্যাপারীর কাছে গচ্ছিত রাখতেন বলে দাবি করে আসছিলেন রিপন। প্রায় তিন মাস আগে রিপন ব্যাপারী তার ভাইয়ের কাছে গচ্ছিত টাকা ও স্বর্ণালংকার ফেরত চান। ওই সময় রোকন ব্যাপারী ফেরত দিতে অস্বীকার করলে তাদের মধ্যে কলহ হয়। এ নিয়ে একাধিকবার এলাকায় সালিস বৈঠকও হয়েছে।

রিপনের বড় ভাই খোকন ব্যাপারী বলেন, গতকাল শুক্রবার বিকেলে রিপন ঢাকা থেকে বাড়িতে আসেন। তিনি মেজো ভাই রোকন ব্যাপারীর কাছে টাকা চান। কিন্তু তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করলে দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। রাত ১১টার দিকে রিপন বাড়ি ফিরলে আবার তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে তাঁর বাবা আশেদ ব্যাপারী ক্ষিপ্ত হয়ে রিপনকে মারধর করে চোখ তুলে ফেলার কথা বলেন। বাবার কথা শুনে রোকন ও স্বপন মিলে রিপনকে মারধর করে এবং দুই চোখ তুলে ফেলে।

রিপনের ছেলে আব্দুর রহমান জানান, তাঁর বাবা বিভিন্ন সময় কারাগারে ছিলেন, মানুষের মারধরের শিকার হয়েছেন। তাঁর গচ্ছিত প্রায় ২০ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৩৫ লাখ টাকা রোকন ব্যাপারী আত্মসাৎ করতে চাইছেন। ওই টাকা ও স্বর্ণ ফেরত চাওয়ায় মারধর করে চোখ তুলে ফেলেছেন তাঁর চাচারা। এ ঘটনায় থানায় মামলা করবেন বলে তিনি জানান।

গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসক টিপু সুলতান জানান, গতকাল রাত ১২টার পরে রিপন ব্যাপারী নামের এক যুবককে জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। তাঁর দুই চোখ সমূলে উৎপাটিত ছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে বরিশাল পাঠানো হয়েছে।

মুলাদী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মাসুদ বলেন, পারিবারিক বিরোধের জেরে দুই ভাই মিলে আরেক ভাইয়ের চোখ উৎপাটন করেছেন। ঘটনার পর অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় মামলায় হয়নি।

