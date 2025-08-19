দুর্গাসাগরে অভিযান, তিন প্রেমিক যুগলের মুচলেকা

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার পর্যটনকেন্দ্র দুর্গাসাগর দিঘিতে অশ্লীলতা রোধে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে।
অভিযানে তিন যুগলকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে বাবুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ফারুক আহমেদের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে পুলিশের একটি দল সহায়তা করে।
ফারুক আহমেদ জানান, দুর্গাসাগরের পরিবেশ নষ্ট করার মতো কোনো অশালীনতা বরদাশত করা হবে না। এই অভিযান একটি সতর্কবার্তা। পরে এ ধরনের ঘটনা জেল-জরিমানার আওতায় আনা হবে। তিনি আরও জানান, পর্যটনকেন্দ্রের সৌন্দর্য ও পারিবারিক পরিবেশ বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।