হোম > সারা দেশ > বরিশাল

দুর্গাসাগরে অভিযান, তিন প্রেমিক যুগলের মুচলেকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

দুর্গাসাগর দিঘি পর্যটনকেন্দ্রে অভিযান চালানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার পর্যটনকেন্দ্র দুর্গাসাগর দিঘিতে অশ্লীলতা রোধে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে।

অভিযানে তিন যুগলকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে বাবুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ফারুক আহমেদের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে পুলিশের একটি দল সহায়তা করে।

ফারুক আহমেদ জানান, দুর্গাসাগরের পরিবেশ নষ্ট করার মতো কোনো অশালীনতা বরদাশত করা হবে না। এই অভিযান একটি সতর্কবার্তা। পরে এ ধরনের ঘটনা জেল-জরিমানার আওতায় আনা হবে। তিনি আরও জানান, পর্যটনকেন্দ্রের সৌন্দর্য ও পারিবারিক পরিবেশ বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।

সম্পর্কিত

বরিশালে পুলিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের নির্যাতনের অভিযোগ

শেবাচিম হাসপাতাল: ইন্টার্ন চিকিৎসকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার

নিম্নমানের ইট দিয়ে সড়ক সংস্কার, বাধার মুখে কাজ বন্ধ করল এলজিইডি

নেশার টাকা না পেয়ে বাবাকে কুপিয়ে জখম

চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগ: স্বাস্থ্য খাত সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক রনির বিরুদ্ধে মামলা

নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টার অভিযোগে পিবিপ্রবির কর্মচারী আটক

ভোলায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

আইনের ধারা লেখা সাইনবোর্ডের নিচেই অবৈধ স্থাপনা

মৎস্য অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় পরিচালক আলফাজ মারা গেছেন

নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়কের সব পদ স্থগিত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা