বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম পরিদর্শনে বরিশাল আদালত চত্বরে প্রধান বিচারপতি ও আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

আজ সকাল ৯টায় প্রতিনিধিদলটি বরিশাল আদালত ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ (ইইউ) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদল বরিশালের বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করেছেন।

বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় এই প্রতিনিধিদল বরিশাল জেলা ও দায়রা জজ আদালত, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শন করেন। প্রধান বিচারপতি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আদালতের ন্যায়কুঞ্জ, লিগ্যাল এইড কার্যক্রম ও চলমান বিচার প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন শাখা ঘুরে দেখেন।

বেলা সাড়ে ১১টায় নগরীর একটি অভিজাত হোটেলে ‘জুডিশিয়াল ইনডিপেনডেন্সি অ্যান্ড ইফিশিয়েন্সি’ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান বিচারপতি ছাড়াও ইউএনডিপি প্রতিনিধিদল, বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও দায়রা জজ এবং সিনিয়র আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে বরিশাল সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক শেখ ফারুক হোসেন সাংবাদিকদের জানান, প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ দেশের বিচার বিভাগকে আরও কার্যকরী ও স্বাধীন করার লক্ষ্যে কাজ করছেন।

তিনি আরও জানান, দরিদ্র ও দুস্থ মানুষের বিচারসেবার প্রক্রিয়া সরাসরি দেখানোর জন্য ইউএনডিপির প্রধানসহ সাতজন ডেলিগেট তাদের আদালত পরিদর্শন করেছেন। মাঠ পর্যায়ের এই বিচার প্রক্রিয়া দেখে বিদেশি প্রতিনিধিরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ ফারুক হোসেন জানান।

