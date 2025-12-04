হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে মুলা পাঠালেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে মুলা পাঠালেন ছাত্ররা। ছবি: সংগৃহীত

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) নানা সংকটের প্রতিবাদ এবং আশ্বাসের নামে ছাত্রদের সঙ্গে টালবাহানার প্রতিবাদে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলমের কাছে প্রতীকী ‘মুলা’ পাঠিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুরে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা উপাচার্যের একান্ত সচিব ড. এ এফ এম বোরহান উদ্দিনের কাছে পাঁচ কেজি  মুলা পৌঁছে দেন।

ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা এ সময় একান্ত সচিবের কাছে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে এগোচ্ছে—এভাবে চলতে পারে না। আমাদের শিক্ষার্থীরা অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অনশনে বসেছিল। ভিসি গিয়ে অবকাঠামো উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিন মাস হতে চলল, আমরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ন্যূনতম কিছু পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মাত্র খেলার মাঠ সংস্কারকাজের ছয় মাস হতে চলল, কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বালু পরে আছে, আমরা খেলাধুলা করতে পারি না।’

তাঁরা আরও বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও ছাত্র সংসদের নীতিমালা দুই মাসেও ইউজিসিতে পাঠাতে পারেনি প্রশাসন। মনে হয় না, ডিসেম্বরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে পারবে। ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন ঘোষণা দিয়েছেন ১৪ ফেব্রুয়ারি। অথচ জাতীয় নির্বাচন হবে ৮ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারিরে মধ্যে। দেশের এই প্রেক্ষাপটে কী করে সম্ভব হবে সমাবর্তন করা। এটা কি একধরনের মুলা ঝোলানো নয়? আমরা সব ক্ষেত্রে দেখছি ভিসি একরকমের মুলা ঝোলাচ্ছে। এরই প্রতিবাদস্বরূপ ভিসির দপ্তরে এই মুলা দিয়ে গেলাম।’

জানতে চাইলে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন ববি শাখার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘বর্তমান ভিসির কাছে যেসব দাবি তাঁরা তুলেছেন, সেগুলোই বাস্তবায়ন হয়নি। ছাত্র সংসদ নির্বাচন, সমাবর্তন, খেলার মাঠ সংস্কার, অবকাঠামো উন্নয়ন—এসবই তাঁর কেবল মুলা ঝোলানো প্রতিশ্রুতি। তাই পাঁচ কেজি মুলা ভিসির দপ্তরে পৌঁছে দিয়ে আমরাও তাঁর কাছে মুলা ঝুলিয়ে দিয়ে আসলাম।’

এ বিষয়ে জানতে উপাচার্যের একান্ত সচিব ড. এ এফ এম বোরহান উদ্দিনকে ফোন দেওয়া হলে তিনি লাইন কেটে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. রাহাত হোসাইন ফয়সালও ফোন ধরেননি।

সম্পর্কিত

বরিশালে যুবকের লাশ হাসপাতালে রেখে পলায়ন, শরীরে পোড়া দাগ, গ্রেপ্তার ৩

বরিশাল সিটি করপোরেশন: চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে নগর ভবনে বিক্ষোভ, কর্মবিরতির ঘোষণা

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি

নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা করলে মানুষ উৎখাত করবে: চরমোনাই পীর

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে র‍্যাগিং, তদন্তে ৪ সদস্যের কমিটি

বাউফলে অজ্ঞাত রোগে ৬ মহিষের মৃত্যু

সমতল জমিতে কমলা চাষে সফল দশমিনার আনিছুর

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ

বরিশালে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া অনুষ্ঠানে শিরিন, ছিলেন না সরোয়ার অনুসারীরা

বরিশাল-৫ আসন: শক্ত সরোয়ার, কৌশলী অন্যরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা