হোম > সারা দেশ > বরিশাল

‘ছোট ছোট চান্দাবাজি আমি হইতে দিছি’—বিএনপি নেতা সান্টুর বক্তব্যের ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বরিশাল-২ (বানারীপাড়া-উজিরপুর) আসনে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টুর নেতা-কর্মীদের চাঁদাবাজিতে উৎসাহিত করার একটি ভিডিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। গত ২২ জুলাই উজিরপুরের গুঠিয়ায় একটি দলীয় সভায় ওই মন্তব্য করেন সান্টু। যদিও তাঁর অনুসারীরা দাবি করেছেন, এসব ভিডিও এডিট করা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে বক্তব্যে এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু বলেন, ‘আমি থাকি আর না থাকি, আপনারা এক থাকেন। দল ক্ষমতায় না গেলে কিচ্ছু পাবেন না। এই কয় দিনে, এক বছরে ছোট ছোট চান্দাবাজি যা হইছে, এইটা আমি হইতে দিছি। আমি কেন হইতে দিছি? এই জন্য দিছি যে ১৭ বছর আমার নেতা-কর্মী কিছু খায় নাই।’

সান্টু আরও বলেন, ‘কথার কথা বলি, আপনারা যদি ভালো থাকেন, তাহলে আমি ভালো থাকব। আপনাদের পয়সা না থাকলে তো আমার কাছে আসেন। আর আপনার কাছে যদি পয়সা থাকে, তাহলে তো আমার কাছে আসবেন না।’

জানা গেছে, গত ২০ জুলাই বানারীপাড়া উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিল হওয়ার পরে ২২ জুলাই দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা করেন সান্টু।

বরিশাল-২ আসনে এমপি মনোনয়ন প্রার্থী বিএনপির সহবন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক রওনকুল ইসলাম টিপু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভিডিওটি দেখেছি। সবাই দেখেছেন। এগুলো হুটহাট বলে দলের মারাত্মক ক্ষতি করছেন তিনি। এসব কথা বলা উনার উচিত হয়নি।’

এ বিষয়ে জানতে বিএনপি নেতা এস সরফুদ্দিন সান্টুকে মোবাইল ফোনে কল দেওয়া হলে তিনি বিদেশে থাকায় বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহে আলম মিয়া বলেন, ‘এগুলো এডিট করে বানানো হয়। ওই ধরনের কথা সান্টু ভাই বলেননি। তিনি চাঁদাবাজির বিপক্ষে সব সময় কথা বলেন। বর্তমানে তিনি বিদেশে আছেন।’

সম্পর্কিত

গভীর মেঘনায় জেলেদের হামলা, মৎস্য কর্মকর্তাসহ আহত ১০

রোগ নির্ণয়ে ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের উদ্বোধন

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদোন্নতিতে শর্ত ভঙ্গের অভিযোগ

বিয়ের তিন মাসের মাথায় মিলল নারীর লাশ, পালিয়েছেন স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি

হিজলার মেঘনায় ৩৬ জেলে আটক, কারাদণ্ড-জরিমানা

হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স রাখা নিয়ে চালকদের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৮

নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও চলছে ইলিশ নিধন

ছাত্রদল কর্মী ইপ্সিতার মৃত্যু: অভিযুক্তদের খুঁজছে পুলিশ, তদন্তে অগ্রগতি নেই

সুগন্ধায় ইলিশ ধরতে গিয়ে দুই জেলের ১৫ দিনের জেল

শিশুদের রংতুলিতে বরিশাল ডিসি লেকে দেয়াল নির্মাণের প্রতিবাদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা