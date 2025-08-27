হোম > সারা দেশ > বরিশাল

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা অথর্ব, তাঁর সঙ্গে বসতে চাই না: রনি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশালে অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে মহিউদ্দিন রনি। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে অথর্ব বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্য খাত সংস্কার আন্দোলনের সংগঠক মহিউদ্দিন রনি। আজ বুধবার বিকেলে নগরীর অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

গত ২৭ জুলাই থেকে শুরু হওয়া আন্দোলনের এক মাসের সফলতা-ব্যর্থতা জানাতে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

শেরে-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের (শেবাচিম) সেবার মান উন্নয়নে ৫০ দিন সময় দিয়ে মহিউদ্দিন রনি বলেন, ‘প্রয়োজনে এরপরে আবার আন্দোলন শুরু করব।’ তিনি বলেন, ‘আমাদের আন্দোলনে শেবাচিম হাসপাতালের সেবার মান অনেক উন্নত হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় অ্যাম্বুলেন্সসহ অনেক সিন্ডিকেট ভাঙা হয়েছে।

‘এখন নগরীর সব ওয়ার্ডে জনসংযোগ করে জনগণকে সংগঠিত করা হচ্ছে। শেবাচিম হাসপাতালে একজন রোগী অবহেলা পেলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।’

রনি আরও বলেন, ‘আমরা চেয়েছিলাম স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সারা দেশের হাসপাতালে সেবা নিশ্চিতের আশ্বাস তার প্যাডে লিখিত দেবেন। আমরা বুঝতে পেরেছি, এই উপদেষ্টা অথর্ব। তাঁকে বরিশালবাসী ডিনাই (প্রত্যাখ্যান) করেছেন। আমরা বরিশালবাসী তাঁর সঙ্গে বসতে চাই না।’

আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা এবং আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের দেওয়া অভিযোগ এজাহার গ্রহণ না করা প্রসঙ্গে রনি স্থানীয় প্রশাসনকে অথর্ব ও হাসিনার প্রশাসন বলে মন্তব্য করেন।

এদিকে শেবাচিম হাসপাতালের জনংযোগের কর্মকর্তা জাকারিয়া খান স্বপন জানান, হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর আজ দুপুরে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।

রোগী সেবার মান উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন পরিচালক। তিনি জানিয়েছেন, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার কাজ চলমান। যা আগামী তিন মাসের মধ্যে শেষ হবে।

