বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ গবেষকদের মিলনমেলা

তরুণ গবেষকদের মিলনমেলা বসেছিল বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি)। শনিবার ন্যাশনাল ইয়ুথ রিসার্চ সামিট-২০২৫ উপলক্ষে ববি ক্যাম্পাসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী এতে অংশ নেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ববি উপাচার্য ড. তৌফিক আলম বলেন, তরুণ গবেষকেরা গবেষণায় নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করবে। তরুণেরা গবেষণায় এত বেশি দক্ষ যে ববির শেরে বাংলা হলের সামনের পুকুরের পানি দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করতে চায়।
উপাচার্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, রিসার্চ কেউ একা একা করতে পারে না। সবাই মিলে একসঙ্গে মাল্টি ডিসিপ্লিন রিসার্চ করতে হবে।
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সোসাইটির (বিইউআরএস) আয়োজনে এই প্রথম ইয়ুথ রিসার্চ সামিট অনুষ্ঠিত হলো। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ১৫০ গবেষক অংশ নেন। এবারের সামিটে ৬৫ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫০০ জন রিসার্চ পেপার জমা দিয়েছেন। এ সামিটের মিডিয়া পার্টনার ছিল আজকের পত্রিকা।
বিইউআরএসের সভাপতি আবির আজমের সভাপতিত্বে ইয়ুথ রিসার্চ সামিটে কি নোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য দেন আবু বিন হাসান সুশান। বিশেষ অতিথি ছিলেন পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শহিদুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনজুরুল করিম, ড. সুরাইয়া পারভিন, ড. মো. রাকিবুল হক, পিরোজপুর প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম। এতে রিসার্চ পরিচালক ছিলেন ববির সহযোগী অধ্যাপক হাফিজ আশরাফুল হক এবং সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সহযোগী অধ্যাপক ড. খোরশেদ আলম।