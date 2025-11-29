এনসিপির ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ

বরিশাল-৩ (মুলাদী-বাবুগঞ্জ) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী মো. তানজিল আলমের ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা।
আজ শনিবার বিকেলে প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে অভিযোগ করেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে মো. তানজিল আলম বলেন, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে বরিশাল-৩ আসনে এনসিপি থেকে মনোনয়ন চাইছেন তিনি। এ জন্য তিনি মুলাদী ও বাবুগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করছেন। এ ছাড়া অনেক জায়গায় ব্যানার-ফেস্টুন লাগিয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুলাদীর মীরগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকায় বেশ কয়েকটি ব্যানার ও ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সকালে বাবুগঞ্জে কমপক্ষে ১০টি ফেস্টুন গাছ থেকে নামিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।
কারও নাম উল্লেখ না করে তানজিল আলম বলেন, একটি দলের নেতা-কর্মী নিজেদের বড় রাজনৈতিক দল মনে করে এবং নিজেদের ক্ষমতার মসনদে কল্পনা করছেন। তারাই ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে কিংবা ফেলে দিয়ে এনসিপির প্রচার-প্রচারণায় বাধা সৃষ্টি করে থাকতে পারে।
সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী মো. রাকিব হাসান, মিনহাজ সরদার, তারেক হাওলাদার ও আজমির সরদার উপস্থিত ছিলেন।