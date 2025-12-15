‎‎স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি: নতুন কর্মসূচি ঘোষণা দিয়ে শাহবাগ ছাড়ল জাতীয় ছাত্রশক্তি

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করা জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা–কর্মীরা আগামী বুধবার আবারও শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন। আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেলা সোয়া ৩টার দিকে এই ঘোষণা দেন জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান। এরপর শাহবাগের সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এর আগে আজ দুপুর ১২টার পর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবিতে শাহবাগ অবরোধ করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা-কর্মীরা। দুই শতাধিক নেতা-কর্মী জড়ো হয়ে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন। এ সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ চেয়ে নানা স্লোগান দিতে থাকেন।
অবরোধকারীরা জানান, ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে ব্যর্থতা ও দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির দায়ে এই পদত্যাগের দাবি করেন তাঁরা।
শাহবাগে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে আশপাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় অনেককে হেঁটেই গন্তব্যে যেতে দেখা যায়।
শাহবাগে মোবারক হোসেন নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকায় একটা কাজে আসি। কাজ শেষ করে ধানমন্ডি থেকে রিকশায় কমলাপুর যাওয়ার জন্য এদিক আসি। কিন্তু শাহবাগ বন্ধ থাকায় নেমে যেতে হয়। এখন হেঁটে আবার গাড়িতে উঠতে হবে।’
পরে বেলা ৩টার দিকে সংবাদ সম্মেলন করেন অবরোধকারীরা। সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতারা বলেন, ‘ভারতের প্রেসক্রিপশনে জুলাই বিপ্লবী ওসমান হাদির ওপর হামলা চালানো হয়েছে। যারা চালিয়েছে, তাদের আমরা এই দেশে থাকতে দেব না। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।’
এ সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মন্তব্যের ক্ষোভ জানিয়ে নেতারা বলেন, বাংলাদেশের কোনো মানুষ গুলি খাওয়ার জন্য জুলাই বিপ্লব করেনি। ইসিকে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে।
জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘উপদেষ্টা ও সরকারের লোকজন বিভিন্ন মন্তব্য করছেন। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, প্রায় দুই হাজার শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে জুলাই আন্দোলনের পরবর্তী বাংলাদেশে আমরা আছি। সেখানে জুলাইয়ের বিপ্লবীদের নিরাপত্তার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।’
জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের নেতা ওসমান হাদির ওপর গুলি করেছে সন্ত্রাসীরা। এ ছাড়া বিভিন্ন সময় নানা ঘটনা ঘটেছে। সামনে নির্বাচন, প্রার্থী ও ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মানুষের মধ্যে যেন শঙ্কা না থাকে, এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আমরা জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করা একজন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা চাই। বর্তমান উপদেষ্টার সময়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতি হচ্ছে না, তাঁর পদত্যাগ দাবি করছি।’ যাঁরা আওয়ামীপ্রীতি দেখাবেন, তাঁদের ঠাঁই এ দেশে হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
অবরোধ তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে জাহিদ আহসান বলেন, ‘আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস থাকায় আমাদের কর্মসূচি স্থগিত থাকবে। তবে আমাদের আন্দোলন চলবে। আগামী ১৭ ডিসেম্বর আবারও শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচি পালন করা হবে।’
এ সময় বিকেলে জাতীয় শহীদ মিনারে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথাও জানান তিনি।
রমনা ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার কাজী রোমানা নাসরিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, অবরোধের কারণে শাহবাগ মোড় দিয়ে যান চলাচল বন্ধ ছিল। তবে কিছু ডাইভারশন তৈরি করে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। অবরোধ তুলে নেওয়ার পর এখন শাহবাগ মোড় দিয়ে যান চলাচল করছে। যানবাহনের চাপ রয়েছে। দ্রুতই স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।