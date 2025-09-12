হোম > বিশ্লেষণ

ডাকসুতে শিবিরের বিজয় মৌলবাদের প্রতি সমর্থন নয়, বিকল্প খোঁজার আকুতি: শশী থারুর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

শশী থারুর। ছবি: সংগৃহীত

আমাদের পূবের প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে আসা এই খবর ভারতের সংবাদমাধ্যমে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী–সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের এই বিশাল জয় এক অভাবনীয় ঘটনা। ১৯৭১ সালের পর এটাই প্রথমবার কোনো ইসলামপন্থী ছাত্র সংগঠন এই প্রভাবশালী সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ নিল। অনেকের কাছে এটি কেবল বিদেশের এক ছাত্র সংসদের নির্বাচন। কিন্তু নয়াদিল্লির কাছে এটি নিছক কোনো খবর নয়—এটি অনাগত সময়ের এক অশনিসংকেত, এক রাজনৈতিক ভূকম্পন, যার অভিঘাত খুব শিগগিরই সীমান্তের এপাশেও অনুভূত হতে পারে।

প্রসঙ্গটি বোঝার জন্য আগে প্রেক্ষাপটটা দেখা দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নির্বাচন কেবল একটি ক্যাম্পাসের ভোট নয়। ঐতিহাসিকভাবে এটি দেশটির একটি রাজনৈতিক সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের জয় স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, দেশের দুই ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক শক্তি (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও অন্যতম প্রধান দল বিএনপি) নিয়ে মানুষের গভীর হতাশা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘ দশক ধরে এই দুই দলই দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি আর রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ফলে ভোটারদের একটি বড় অংশ এখন বিমুখ।

জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠনের এই বিজয়কে ধর্মান্ধ মৌলবাদের প্রতি প্রবল সমর্থন হিসেবে দেখার চেয়ে বরং তা এক ধরনের বিকল্প খোঁজার মরিয়া আকুতি হিসেবে দেখাটা ভালো। ভোটারেরা ধর্মীয় উগ্রপন্থার অনুসারী নন; তাঁরা জামায়াতে ইসলামীর আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে নয়, বরং একে এমন একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখছেন, যেটি এখনো পুরোনো নেতৃত্বের গভীর পচন-দূষণে কলঙ্কিত হয়নি।

এই হতাশা আরও বেড়েছে সম্প্রতি ছাত্রদের নেতৃত্বে হওয়া গণ-অভ্যুত্থানের পর শেখ হাসিনার সরকার অপসারণে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক শূন্যতার কারণে। নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী নাজুক প্রশাসনের মধ্য দিয়ে এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে দেশ, আর জনগণ খুঁজছে নতুন দিকনির্দেশনা।

আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনকালে দমন ও হয়রানির শিকার জামায়াতে ইসলামী এখন পুনরায় আত্মপ্রকাশ এবং প্রভাব শক্তিশালী করার জন্য উর্বর ভূমি পাচ্ছে। ঢাকার মতো ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল রাজনীতির জমিনে জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের এই জয় দলটির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রমাণ, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ভোটারদের মধ্যে যারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে দলটির বিতর্কিত ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেনি।

এখন প্রশ্ন হলো, ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে এর অর্থ ভারতের কাছে কী হতে পারে? বাংলাদেশে পরম্পরাগত যে রাজনৈতিক দৃশ্যপটের সঙ্গে ভারত দীর্ঘদিন ধরে অভ্যস্ত ছিল, তা এখন পরিবর্তনের মুখে। আওয়ামী লীগ এক সময় নয়াদিল্লির সবচেয়ে বিশ্বস্ত অংশীদার থাকলেও বর্তমানে অস্থির অবস্থায় আছে। দলটির নেতারা নির্বাসনে এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। যাই হোক, বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞার কারণে দলটি ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনেও অংশ নিতে পারবে না।

বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল—বিএনপি দেশের অন্যতম প্রধান দল হলেও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ এবং জনমনে অনাস্থার মুখে পড়েছে তারা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া চিকিৎসা শেষে ঢাকায় ফিরেছেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ এবং রাজনীতিতে সক্রিয় নন। তাঁর অবর্তমানে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে—যিনি বহু বছর ধরে লন্ডনে অবস্থান করছেন—ব্যাপকভাবে দূরদর্শী ও জনবান্ধব বলে দেখা হচ্ছে।

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

এটি স্পষ্টভাবে জামায়াতের জন্য একটি পথ খুলে দিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে সামাজিক ও কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে তৈরি হওয়া ইসলামি দলটির তৃণমূলভিত্তিক নেটওয়ার্ক ও রাজনীতির ময়দানে তাদের ‘পরিচ্ছন্ন’ ইমেজ—অন্তত হতাশ ভোটারদের চোখে—আসন্ন নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কারণ হতে পারে।

বাংলাদেশে জামায়াত নেতৃত্বের সরকার বা নতুন জোটে জামায়াতের প্রভাবশালী উপস্থিতি ভারতের জন্য জটিল ও সম্ভাব্য শত্রুতাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। ভারতের বৈদেশিক নীতি ‘অ–হস্তক্ষেপ’মূলক হলেও, বাস্তবে আমাদের নিকট প্রতিবেশের ঘটনা কখনোই সম্পূর্ণভাবে কেবলই তাদের ‘অভ্যন্তরীণ বিষয়’ নয়। ঢাকায় আরও কট্টর সরকার গঠন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ভারত-বিরোধী উপাদানগুলোকে উৎসাহিত করতে পারে। বিশেষ করে পাকিস্তানের আইএসআই-এর সঙ্গে সহযোগিতায় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে।

জামায়াতের উত্থান বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুর জন্যও মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। ইতিহাসে দেখা গেছে, ইসলামি দলগুলোর রাজনৈতিক উত্থানের সময় হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের ঝুঁকি বেশি থাকে। জামায়াতের ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং এর আদর্শিক ভিত্তি—যা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ইসলামের একটি আরও কট্টর, অনেকের মতে চরমপন্থী ব্যাখ্যার ওপর দাঁড়িয়ে—এর ভবিষ্যৎ আচরণ সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন তোলে।

এই অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ভারতের জন্য একটি সতর্কবার্তা। এটি দেখাচ্ছে যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক টেকটোনিক প্লেটের অবস্থান পরিবর্তিত হচ্ছে। এই অবস্থায় ভারতের অপ্রস্তুত হয়ে পড়া সমীচীন হবে না। নয়াদিল্লিকে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সব উদীয়মান রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে, এমনকি জামায়াতের মধ্যে থাকা পক্ষের সঙ্গেও সংযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। পাশাপাশি, আমরা হয়তো আর ঢাকায় বন্ধুত্বপূর্ণ ও স্থিতিশীল সরকার পাব না—এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

এত দিন আমরা যে কৌশলগত অংশীদারত্বের ওপর নির্ভর করেছি, তা ঝুঁকিতে পড়তে পারে এবং যত দ্রুত আমরা এই নতুন বাস্তবতা স্বীকার করে প্রস্তুতি নেব, ততই আমরা সামনে আসা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও ভালোভাবে সক্ষম হব।

এনডিটিভিতে প্রকাশিত নিবন্ধ, অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

