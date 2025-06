ইরান-ইসরায়েল: একসময়ের ‘বন্ধু’ যেভাবে হয়ে উঠল ঘোরতর শত্রু

সিআইএ—এর তথ্য অনুসারে, ইরান ও ইসরায়েল প্রকাশ্যে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হলেও পর্দার আড়ালে দুপক্ষের সম্পর্ক বজায় ছিল। ১৯৮০ সালে শুরু হওয়া এবং আট বছর ধরে চলা ইরান-ইরাক যুদ্ধে ইসরায়েল মনে করেছিল, খোমেনির ইসলামি ইরানের চেয়ে সাদ্দাম হোসেনের ইরাকই তাদের জন্য বেশি বিপজ্জনক। সে কারণেই ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে, গোপনে ইরানে অস্ত্র সরবরাহে জড়িয়ে পড়ে।

এই ঘটনা পরবর্তীতে ‘ইরান-কনট্রা কেলেঙ্কারি’ নামে ফাঁস হয়ে যায়। এতে দেখা যায়, ইসরায়েলি মধ্যস্থতায় ইরানে অস্ত্র পাঠানো হচ্ছিল। এর বিনিময়ে লেবাননে বন্দী থাকা মার্কিনিদের মুক্ত করতে সহায়তা এবং নিকারাগুয়ায় মার্কিনপন্থী বিদ্রোহীদের অর্থ জোগানো হচ্ছিল। তখন ইরান-ইসরায়েলের প্রকাশ্য বৈরিতার কথা মাথায় রেখে এই সম্পর্ক অনেককেই বিস্মিত করে। ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে এতটাই গোপন সহযোগিতা চলছিল যে, যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল—ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অস্ত্র বা যন্ত্রাংশ ইরানে পৌঁছে দিচ্ছে কিনা।

১৯৮৫ সালের ৭ অক্টোবর তারিখে সিআইএর এক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, ‘Israel and Iran: The ties that bind—অর্থাৎ ইসরায়েল ও ইরান: যে বন্ধনে তারা বাঁধা।’ এতে লেখা ছিল, ‘আমাদের ধারণা, ইসরায়েল যে ইরানে অস্ত্র বিক্রি করছে, সেটা ১৯৫০-এর দশকের শেষ থেকেই চলছে এবং এখনো চলছে।’

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ‘১৯৫০-এর দশকে ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার পেছনে যে কৌশলগত হিসাব ছিল, সেই একই কারণে ইসরায়েল এখনো এই অস্ত্র বিক্রির প্রতি সহনশীল মনোভাব দেখাচ্ছে। ইসরায়েলিরা আমাদের বলেছে, তারা চায় এই সহায়তা ইরান-ইরাক যুদ্ধকে দীর্ঘতর করুক, যাতে ইরাকের বিশাল সামরিক শক্তি পূর্ব সীমান্তেই আটকে থাকে। তবে তারা সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রের গোয়েন্দা সহায়তা দেবে না, কারণ এতে ইসরায়েলের সামরিক সক্ষমতা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে এবং ইরান এই তথ্য সিরিয়ার মতো ইসরায়েলবিরোধী দেশের সঙ্গে শেয়ার করতে পারে।’

সিআইএর ওই গোপন নথিতে আরও বলা হয়, ইসরায়েল বিশ্বাস করত—যুক্তরাষ্ট্র যতই প্রকাশ্যে ইরানকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলুক, শেষ পর্যন্ত উপসাগরীয় স্বার্থ রক্ষার জন্যই যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে হবে। ইসরায়েল মনে করত, ইরান উপসাগরীয় অঞ্চলে তাদের স্বার্থ রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত শক্তি এবং ইসরায়েল আশা করত, ভবিষ্যতে এই গোপন সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার মধ্যস্থতাকারী হতে পারবে।

আজকের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক শোনালেও, তখন ইসরায়েল সত্যিই বিশ্বাস করত, তারা যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্কোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। সিআইএ নথিতে বলা হয়, ‘তেল নিয়ে ইসরায়েলের চিন্তা এতটাই গভীর ছিল যে, তারা বিশ্বাস করত, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে, তাহলে তারাও ইরান থেকে তেল কিনতে পারবে।’

তবে ইসরায়েল নিশ্চিত ছিল, তাদের এই সহায়তা পুরোপুরি গোপনই থাকবে। সিআইএ নথিতে লেখা হয়, ‘খোমেনি শাসনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শাস্তিমূলক মনোভাব সম্পর্কে ইসরায়েল সচেতন এবং তারা তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষককে (যুক্তরাষ্ট্রকে) রাগানোর ঝুঁকি নিতে চায় না। সে কারণে ইসরায়েল এমন মাত্রায় অস্ত্র বিক্রি করবে না, যা আর অস্বীকার করার সুযোগ রাখবে না। মার্কিন উদ্বেগের কারণে ইসরায়েল অতীতে কখনো ইরানকে বড় ধরনের অস্ত্র—যেমন ট্যাংক বা বিমান বিক্রি করেনি।’

১৯৯০-এর দশকে ইরান-ইসরায়েলের এই গোপন সম্পর্কের অবসান ঘটে। কারণ, সে সময়ই ইরান পারমাণবিক কর্মসূচি শুরু করে, যা ইসরায়েলের জন্য অস্তিত্বগত হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ইরান পরমাণু কর্মসূচিকে শান্তিপূর্ণ বলে দাবি করলে, ইসরায়েল সন্দেহ করে এটি আসলে একটি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি প্রকল্প। এরপর ইরান হিজবুল্লাহ, হামাস ও হুতিদের মতো ইসরায়েলবিরোধী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি তাদের সমর্থন আরও জোরদার করে। ইরান লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ও ইয়েমেনসহ বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ও সশস্ত্র দলগুলো নিয়ে ‘এক্সিস অব রেজিস্যান্স’ বা ‘প্রতিরোধ অক্ষ’ গঠন করেছে। এই জোট ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করে এবং ইসরায়েলকে প্রধান শত্রু মনে করে।

অন্যদিকে ইসরায়েলও বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সমর্থন দিচ্ছে, যারা ইরান সরকারবিরোধী এবং সশস্ত্র কার্যক্রম চালায়। তেহরানের ভাষায়, এসব গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে ইউরোপভিত্তিক মুজাহিদীন-ই-খালক (এমইকে), দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের সুন্নি জঙ্গি সংগঠনগুলো এবং ইরাকি কুর্দিস্তানে অবস্থানকারী কুর্দি সশস্ত্র দলগুলো—যাদের ইরান ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে অভিহিত করে।