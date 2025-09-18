হোম > বিশ্লেষণ

আল-জাজিরার বিশ্লেষণ

অ্যান্টিফা কী, ট্রাম্প কেন এটিকে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করতে চাচ্ছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

২০২১ সালের জুলাইয়ে নিউইয়র্ক সিটিতে ডানপন্থীদের একটি সমাবেশের বিরোধিতা করে অ্যান্টিফা বিক্ষোভকারীদের অবস্থান। ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্যাসিবাদবিরোধী বামপন্থী আন্দোলন অ্যান্টিফাকে একটি ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর এ ঘোষণার পর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

গতকাল বুধবার ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, ‘আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মার্কিন দেশপ্রেমিকদের জানাচ্ছি, আমি অ্যান্টিফাকে একটি অসুস্থ, বিপজ্জনক, উগ্র বামপন্থী দুর্যোগ এবং একটি বড় সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করছি। আমি দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করছি, যারা অ্যান্টিফাকে অর্থায়ন করছে, সর্বোচ্চ আইনি মান ও পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের বিরুদ্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হবে।’

অ্যান্টিফা আসলে কী

অ্যান্টিফা শব্দটি অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট বা ফ্যাসিবাদবিরোধিতার সংক্ষিপ্ত রূপ, তবে এটি কোনো একক গোষ্ঠী নয়। এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন ও কর্মীদের একটি বিকেন্দ্রীভূত ও ঢিলেঢালাভাবে সংগঠিত একটি জোট, যা ডানপন্থী ও ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের বিরোধিতা করে।

মার্কিন ইতিহাসবিদ ও ‘অ্যান্টিফা: দ্য অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট হ্যান্ডবুক’ বইয়ের লেখক মার্ক ব্রে বলেন, অ্যান্টিফা একটি রাজনৈতিক আদর্শ, কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী নয়। তিনি ব্যাখ্যা করেন, যেমন—নারীবাদী গোষ্ঠী আছে, কিন্তু নারীবাদ নিজে কোনো গোষ্ঠী নয়। যেকোনো গোষ্ঠী, যারা নিজেদের অ্যান্টিফা বলে ও ফ্যাসিবাদবিরোধী মূলনীতি অনুসরণ করে, তারাই অ্যান্টিফা গোষ্ঠী। এর কোনো কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর বা নেতা নেই।

এই আন্দোলন খুবই গোপনীয় এবং এর সদস্যসংখ্যা, তাঁদের পরিচয় বা নেতৃত্বের কাঠামো সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব নয়, কারণ, এ তথ্যগুলো কখনোই প্রকাশ করা হয় না। যদিও আন্দোলনটি ২০১৬ সাল থেকে গতি পেতে শুরু করে, তবে এর আগেও অ্যাকটিভিস্টরা ‘অ্যান্টিফা’ শব্দটি ব্যবহার করতেন।

অ্যান্টিফার কর্মকাণ্ড

অ্যান্টিফা মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন প্রতিবাদ ও পাল্টা প্রতিবাদে অংশ নিলেও কয়েকটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন—শিকাগোর রেস্তোরাঁয় হামলা। ২০১২ সালে ১৮ জন মুখোশধারী ব্যক্তি স্টিলের লাঠি ও হাতুড়ি নিয়ে শিকাগো শহরতলির একটি পারিবারিক রেস্তোরাঁয় হামলা চালান। তাঁরা দাবি করেন, সেখানে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীদের একটি বৈঠক চলছিল। এ ঘটনায় আটক পাঁচজনকে গুরুতর হামলা, দলবদ্ধ অপরাধ ও সম্পত্তি ভাঙচুরের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

বার্কলেতে বিক্ষোভ—২০১৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে ট্রাম্পের সমর্থক ও কালো পোশাক পরা মুখোশধারী অ্যান্টিফা বিক্ষোভকারীদের মধ্যে একাধিক সহিংস সংঘর্ষ হয়। ওই বছর ট্রাম্পের সমর্থক মিলো ইয়ানোপোলোসের একটি বক্তৃতার প্রতিবাদে প্রথম সহিংস ঘটনা ঘটে। পরে আরও কয়েকটি সমাবেশেও একই ধরনের সহিংসতা দেখা যায়।

শার্লটসভিলে বিক্ষোভ—২০১৭ সালের আগস্টে ভার্জিনিয়ার শার্লটসভিলে ডানপন্থী বিক্ষোভকারীরা একটি প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ফ্যাসিবাদবিরোধী বিভিন্ন দল পাল্টা প্রতিবাদ করে। এমন একটি দল ছিল ‘রেডনেক রিভোল্ট’, যারা রাইফেল নিয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী বিক্ষোভকারীদের ঘিরে নিরাপত্তাবলয় তৈরি করেছিল।

‘অ্যান্টিফা’ আন্দোলনকে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণার ইঙ্গিত ট্রাম্পের

অ্যান্টিফার আর্থিক উৎস

যেহেতু অ্যান্টিফা কোনো সমন্বিত একক গোষ্ঠী নয়, তাই এর অর্থদাতাদের তালিকা শনাক্ত করা অসম্ভব। প্রতিটি স্বায়ত্তশাসিত গোষ্ঠীর নিজস্ব অর্থায়নের উৎস রয়েছে, যা সাধারণত প্রকাশ করা হয় না। ইতিহাসবিদ মার্ক ব্রের মতে, একবচনে ‘অ্যান্টিফা’ শব্দটি ব্যবহার করা বিভ্রান্তিকর এবং এটি বামপন্থীদের দমন করার জন্য ট্রাম্পের প্রচেষ্টার একটি অংশ।

মার্ক ব্রে বলেন, ট্রাম্প একটি সাধারণ ডানপন্থী ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচার করতে চাচ্ছেন। তিনি প্রচার চাচ্ছেন, জর্জ সোরোসের মতো অদৃশ্য অর্থদাতারা বামপন্থীদের সব কার্যক্রমের পেছনে পুতুল নাচানোর মতো কাজ করছে। তবে বাস্তবতা হলো, অ্যান্টিফা গোষ্ঠীগুলোর বাজেট খুব বেশি নয় এবং এর বেশির ভাগ সদস্যদের নিজেদের তহবিল বা গণতহবিল থেকে সংগ্রহ করা হয়, যা মূলত জামিনের মতো আইনি সহায়তায় ব্যবহৃত হয়।

ট্রাম্প কি অ্যান্টিফাকে সন্ত্রাসী ঘোষণা করতে পারবেন?

অ্যান্টিফাকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে ঘোষণা করার ব্যাপারে ট্রাম্পের আইনি ভিত্তি কতটা শক্তিশালী, তা স্পষ্ট নয়। মার্কিন আইন অনুযায়ী, সরকার কেবল বিদেশি গোষ্ঠীগুলোকে ‘ফরেন টেররিস্ট অর্গানাইজেশন’ (এফটিও) হিসেবে ঘোষণা করতে পারে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। সমালোচকেরা বলছেন, এই পদক্ষেপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর অধীনে থাকা বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি হবে।

আইনগতভাবেও বিষয়টি জটিল, কারণ অ্যান্টিফা কোনো একক সংগঠন নয়। বিচার বিভাগের সাবেক কর্মকর্তা মেরি ম্যাককরডের মতে, এমন পদক্ষেপ মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর অধীনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য হুমকি হতে পারে। এফবিআইয়ের সাবেক পরিচালক ক্রিস্টোফার রেও মনে করেন, অ্যান্টিফা একটি মতবাদ, সংগঠন নয়—তাই এটিকে সন্ত্রাসী ঘোষণা করা কঠিন।

আগেও অ্যান্টিফাকে নিশানা করেছিলেন ট্রাম্প

হ্যাঁ, ট্রাম্প এর আগেও অ্যান্টিফাকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করার হুমকি দিয়েছিলেন। ২০২০ সালের মে মাসে তিনি তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছিলেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অ্যান্টিফাকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করবে।

২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলার আগেও তিনি অ্যান্টিফাকে নিয়ে এমন মন্তব্য করেছিলেন। সে সময় ট্রাম্প গোপনে হামলার জন্য অ্যান্টিফাকে দায়ী করার চেষ্টা করেছিলেন বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে প্রকাশ হয়। তবে তৎকালীন হাউস মাইনরিটি লিডার কেভিন ম্যাকার্থি ট্রাম্পকে বলেছিলেন, ‘তারা অ্যান্টিফা নয়, তারা মাগা (MAGA)। আমি জানি, আমি সেখানে ছিলাম।’

অনেকে বলছেন, ট্রাম্পের এই নতুন ঘোষণার কারণ সাম্প্রতিক সময়ে রক্ষণশীল রাজনৈতিক কর্মী চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ড। ১০ সেপ্টেম্বর কার্ক ইউটাতে এক অনুষ্ঠানে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। তাঁর হত্যাকাণ্ডের পর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা টাইলর রবিনসন নামের ২২ বছর বয়সী এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। ইউটার গভর্নর স্পেনসার কক্স মার্কিন গণমাধ্যমকে বলেছেন, রবিনসন ‘বামপন্থী মতাদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত’ ছিলেন।

কিছু ডানপন্থী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট থেকেও দাবি করা হয়েছে, রবিনসন অ্যান্টিফার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু প্রমাণ হিসেবে ছড়ানো ছবিগুলো ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সম্পর্কিত

সৌদি আরব–পাকিস্তান প্রতিরক্ষা চুক্তি: আঞ্চলিক ভূরাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভাবিত করতে পারে যেভাবে

ভারতের ‘দাদাগিরি’ নেপাল-বাংলাদেশকে ঠেলে দিচ্ছে চীনের দিকে

মার্কিন-চীন সম্পর্কে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত

শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ-নেপাল: ‘অস্বাভাবিক মিল’ সত্ত্বেও ‘পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের’ তত্ত্ব বিশ্বাসযোগ্য নয়, মনে করেন শশী থারুর

অর্থনীতি, ভূরাজনীতি থেকে জাতীয়তাবাদ—ভারতের সঙ্গী ইসরায়েল

ডাকসুতে শিবিরের বিজয় মৌলবাদের প্রতি সমর্থন নয়, বিকল্প খোঁজার আকুতি: শশী থারুর

‘চার্লি কার্ককে হত্যা করেছে ইসরায়েলের মোসাদ’, এই ষড়যন্ত্র তত্ত্ব কেন জনপ্রিয় হচ্ছে

হাইপারসনিক অস্ত্রের দৌড়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে চীন–রাশিয়া

শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের পর নেপালে সরকার পতন: ফের অপ্রস্তুত অবস্থায় ভারত

চীনা ড্রাগন ও মার্কিন ইগলের লড়াইয়ের ক্ষেত্র হয়ে উঠছে লাতিন আমেরিকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা