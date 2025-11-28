হোম > বিশ্লেষণ

হাসিনার ভাগ্যে কী আছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি: আল-জাজিরার সৌজন্যে

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে, সেই প্রশ্ন এখন বিশ্বজুড়ে আলোচিত। তাঁর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির দণ্ডাদেশ ঘোষণার পর ভারত থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে ঢাকা তৃতীয়বারের মতো আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানিয়েছে। এ নিয়ে ভারতের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় আছে ঢাকা। তবে দিল্লি এখনো কোনো পরিষ্কার অবস্থান জানায়নি।

সর্বশেষ গত বুধবার দিল্লি জানিয়েছে, তারা হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি ‘পরীক্ষা’ করছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার ‘হিস্ট্রি ইলাস্ট্রেটেড’ নামে একটি ফটো স্টোরিতে শেখ হাসিনার বিগত ১৭ বছরের শাসনামলের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে দীর্ঘ সময় প্রভাব বিস্তার করা শেখ হাসিনার বর্তমান অবস্থা এক কথায় জটিল। একসময় তিনি ছিলেন গণতন্ত্রপন্থী নেতা, অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি। পরবর্তী সময় তিনি রূপ নেন একজন কর্তৃত্ববাদী নেতায়, যাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ। সম্প্রতি তাঁকে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গত বছরের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের জন্য হাসিনাকে এ শাস্তি দেওয়া হয় এবং বাংলাদেশের অনেকেই মনে করেন, এই অপরাধে হাসিনার ফাঁসি হওয়া উচিত।

১৯৪৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জন্ম শেখ হাসিনার। ছবি: আল-জাজিরার সৌজন্যে

তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা, যিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নেতৃত্ব দেন। ছবি: আল-জাজিরার সৌজন্যে

১৯৯০ সালে হাসিনা তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে মিলে তৎকালীন সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে ‘স্বৈরাচারবিরোধী’ নেতৃত্ব দেন। ওই আন্দোলনে এরশাদের পতন ঘটে। ছবি: আল-জাজিরার সৌজন্যে

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হন হাসিনা। ২০০১ সালে তিনি খালেদা জিয়ার কাছে পরাজিত হন। পরে ২০০৮ সালের নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতায় আসেন। ২০১৪ সালে প্রধান বিরোধী দল নির্বাচন বয়কট করলে তিনি টানা দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হন। এরপর ২০১৮ সালে ভোট জালিয়াতির অভিযোগের মধ্যেও তিনি পুনরায় জয়ী হন। একই বছর দুর্নীতির মামলায় খালেদা জিয়াকে কারাবন্দী করা হয়। হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তিনি বেকসুর খালাস পান। ছবি: আল-জাজিরার সৌজন্যে

২০০৯ সালের পর শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশের অর্থনীতি বছরে গড়ে ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। তৈরি পোশাক খাত দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়। ছবি: আল-জাজিরার সৌজন্যে

তবে পুরো সময়জুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে ছিল মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ। বিরোধী নেতা-কর্মী এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের তুলে নেওয়া, নির্যাতন ও হত্যা—এসব অভিযোগে বিশেষভাবে অভিযুক্ত ছিল র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। ২০২১ সালে শত শত গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র র‌্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। তবে শেখ হাসিনা এসব অভিযোগ সব সময়ই অস্বীকার করেছেন। ছবি: আল-জাজিরার সৌজন্যে

২০২৪ সালের জুলাইয়ে সরকারি চাকরিতে কোটি নিয়ে ছাত্রদের বিক্ষোভ দ্রুত ব্যাপক বিদ্রোহে রূপ নেয়। জাতিসংঘের হিসাবে, ওই সময় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে প্রায় ১ হাজার ৪০০-এর বেশি বিক্ষোভকারী নিহত হন। ছবি: আল-জাজিরার সৌজন্যে

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার পর ৫ আগস্ট (২০২৪) শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেন এবং সামরিক হেলিকপ্টারে করে ভারতে পালিয়ে যান। চলতি মাসে হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁর বিচার হয়। মানবতাবিরোধী অপরাধে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ছবি: আল-জাজিরার সৌজন্যে

বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলে সরকারি কোষাগার থেকে প্রায় ২৩ হাজার কোটি ডলারের বেশি অর্থ গায়েব হয়ে গেছে। এদিকে আগামী ২০২৬ সালের শুরুর দিকে জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা। নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে তারা ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে কি না—সে প্রশ্নও এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। দিল্লি হাসিনাকে নিরাপদে রাখবে নাকি ঢাকার অনুরোধ মেনে তাঁকে ফেরত দেবে—সেই রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ এখনো স্পষ্ট নয়। ছবি: আল-জাজিরার সৌজন্যে

