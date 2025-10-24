ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি: প্রলোভনে কাজ হয়নি, এবার ‘চাবুক’ তুলে নিলেন ট্রাম্প

ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের পরিকল্পনার মাধ্যমে রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সৃষ্টির হুমকির মধ্যেই ভ্লাদিমির পুতিন ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে টেলিফোনে আলাপ হয়। ফলাফল বুদাপেস্টে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা। গত আগস্টেও একই নাটক দেখা গিয়েছিল। তখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্র। সেই সময় পুতিন সাক্ষাৎ করেন ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে। ফলাফল আলাস্কায় যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া শীর্ষ বৈঠকের ঘোষণা।
এ যেন একধরনের ‘দেজাভ্যু’। তবে এবার মনে হচ্ছে পুনরাবৃত্তির দিন শেষ। কারণ, ন্যূনতম প্রস্তুতি নিয়ে অনুষ্ঠিত আলাস্কার বৈঠকটি ছিল ফলশূন্য। অন্যদিকে বুদাপেস্ট সম্মেলন বাতিল। বলা ভালো, এটি কার্যত ‘চালু’ হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রাম্প নিজেই তা বাতিল করেছেন।
ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমাদের যেখানে পৌঁছানোর কথা, সেখানে পৌঁছাতে পারব বলে আমার মনে হচ্ছিল না।’ তবে বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। এর আগে রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়ানোর হুমকি দিয়েও ট্রাম্প কখনো তা বাস্তবায়ন করেননি। বরং তিনি কূটনীতিতে ‘গাজর’ তথা প্রলুব্ধ করার কৌশল ব্যবহার করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।
তবে এবার তিনি সেই গাজর সরিয়ে রেখেছেন। রাশিয়ার দুই বড় তেল কোম্পানি রসনেফট ও লুকঅয়েলের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এই পদক্ষেপ পুতিনকে যুদ্ধ থেকে সরে আসতে বাধ্য করবে না। তবে এটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে ট্রাম্প ক্রেমলিনের অনমনীয় অবস্থানে ক্ষুব্ধ। ইউক্রেন যুদ্ধ সমাধানের জন্য রাশিয়া কোনো ছাড় দিতে রাজি নয়।
কিন্তু আবার রুশরা ‘লাঠির রাজনীতি’ও পছন্দ করে না। বৃহস্পতিবার পুতিন সাংবাদিকদের বললেন, নতুন মার্কিন নিষেধাজ্ঞা একটি ‘অবন্ধুত্বসুলভ পদক্ষেপ’ এবং রাশিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা। তিনি বলেন, ‘কোনো আত্মসম্মান বোধবিশিষ্ট দেশ বা জনগণ কখনো চাপের মুখে সিদ্ধান্ত নেয় না।’
তবে সাবেক প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভের ভাষা ছিল আরও কড়া। তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র আমাদের শত্রু, আর তাদের বাচাল শান্তির দূত (ট্রাম্প) এখন পুরোপুরি রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পথে নেমেছে। এই সিদ্ধান্তগুলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই সমান।’
তাহলে কী বদলেছে? প্রথম সম্মেলনের সময় যেমন হঠাৎ করে আলাস্কায় উড়ে গিয়েছিলেন ট্রাম্প, এবার তিনি কিছুটা সতর্ক ছিলেন। বুদাপেস্ট বৈঠকের আগে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে নির্দেশ দেন, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করতে, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় এই শীর্ষ বৈঠকে সত্যিই কোনো সুফল আসবে কি না।
শিগগির স্পষ্ট হয়, কোনো ফল আসবে না। তাই বুদাপেস্টে নতুন বৈঠকের পরিকল্পনা বাতিল হয়। রাশিয়া ট্রাম্পের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি বা বর্তমান ফ্রন্টলাইন বা যুদ্ধ রেখা ‘ফ্রিজ বা স্থগিত’ করার ভাবনায় তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। ক্রেমলিন পুরো দোনবাস অঞ্চল দখলে নেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতিমধ্যে তারা এর বড় অংশ দখল করেছে।
কিন্তু প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অটল—ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে থাকা দনবাসের অংশে রাশিয়াকে ছাড় দেবেন না। মস্কো অবশ্য দ্বিতীয় যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া সম্মেলনকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিল। আলাস্কার প্রথম বৈঠকটি ক্রেমলিনের জন্য ছিল এক বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য। অ্যাঙ্কোরেজে পুতিনকে দেওয়া রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনা রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মঞ্চে পুনরাবির্ভাবের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় এবং রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে পশ্চিমা প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়।
গত এক সপ্তাহ ধরে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বুদাপেস্টে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনায় উচ্ছ্বসিত ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নকে টেবিলের বাইরে রেখে ইউরোপে এই বৈঠককে তারা ব্রাসেলসের মুখে চপেটাঘাত হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। তবে বেশির ভাগ রাশিয়ান বিশ্লেষক বিশ্বাস করছিলেন না যে বুদাপেস্ট সম্মেলন বাস্তবায়িত হলেও রাশিয়া কাঙ্ক্ষিত ফল পাবে।
রাশিয়ার কিছু পত্রিকা সরাসরি বলেছে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে। মস্কভস্কি কোমসোমোলেতস লিখেছে, ‘মস্কোর যুদ্ধবিরতিতে রাজি হওয়ার মতো একটি কারণও নেই।’ তবে এর মানে এই নয় যে ক্রেমলিন শান্তি চায় না। চায়, কিন্তু তাদের নিজস্ব শর্তে। আর সেই শর্তগুলো এখন কিয়েভ ও ওয়াশিংটনের কাছে অগ্রহণযোগ্য।
রাশিয়ার দাবিগুলো কেবল ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তারা দাবি করছে যুদ্ধের ‘মূল কারণগুলো’ সমাধান করতে হবে। এসব শব্দগুচ্ছের আড়ালে রাশিয়া কার্যত ন্যাটোর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ বন্ধের শর্ত জুড়ে দিয়েছে। আরও গভীরভাবে ভাবলে বলা যায়, মস্কো এখনো ইউক্রেনকে নিজের প্রভাববলয়ে টেনে আনার লক্ষ্য ত্যাগ করেনি। তাহলে, ট্রাম্প কি রাশিয়ার ওপর আরও চাপ বাড়াতে প্রস্তুত? সম্ভবত। তবে আবারও সেই পুরোনো ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি দেখতে হতে পারে।
বুদাপেস্ট সম্মেলন ঘোষণা হওয়ার পর মস্কভস্কি কোমসোমোলেতস লিখেছিল, ‘ট্রাম্পের রশি টানাটানির খেলায় এখন আবার রাশিয়াই এগিয়ে। বৈঠকের আগের কয়েক সপ্তাহে ট্রাম্প ইউরোপীয় দেশগুলোর ফোনকল ও সফরের মাধ্যমে ট্রাম্প কিছুটা রাশি নিজের দিকে টেনে নেবেন, তারপর পুতিন আবার তাকে নিজের দিকে টেনে নেবেন।’
অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান