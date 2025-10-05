ন্যাশনাল গ্যালারি অব ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া

এটাকে সংক্ষেপে এনজিভি নামে ডাকা হয়। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের মেলবোর্ন শহরে অবস্থিত এটি একটি শিল্পকলা জাদুঘর। এটি ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাদুঘরটি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্বাধিক পরিদর্শিত শিল্পকলা জাদুঘর। এ জাদুঘরের সংগ্রহ অস্ট্রেলিয়ার যেকোনো গ্যালারির মধ্যে সবচেয়ে বড়। এখানে ৭৬ হাজারের বেশি শিল্পকর্ম রয়েছে। এই সংগ্রহ দুটি স্থানে সংরক্ষিত: একটি হলো ন্যাশনাল গ্যালারি অব ভিক্টোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল, যা সাউথব্যাংকে মেলবোর্ন আর্টস প্রিসিংকটে সেন্ট কিল্ডা রোডে অবস্থিত; এবং ইয়ান পটার সেন্টার: ন্যাশনাল গ্যালারি অব ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, যা কাছাকাছি ফেডারেশন স্কয়ারে অবস্থিত। এ ভবনটি স্যার রয় গ্রাউন্ডসের নকশায় নির্মিত হয় এবং ১৯৬৮ সালে উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীকালে মারিও বেল্লিনি এটি পুনর্নির্মাণ করেন এবং ২০০৩ সালে পুনরায় খোলা হয়। এখানে গ্যালারির আন্তর্জাতিক শিল্প সংগ্রহ রাখা আছে এবং এটি ভিক্টোরিয়ান হেরিটেজ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, ইয়ান পটার সেন্টার: ন্যাশনাল গ্যালারি অব ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ল্যাব আর্কিটেকচার স্টুডিওর নকশায় নির্মিত হয় এবং ২০০২ সালে উদ্বোধন করা হয়। এখানে গ্যালারির অস্ট্রেলিয়ান শিল্প সংগ্রহ সংরক্ষিত।