ত্রেত্ইয়াকফ গ্যালারি

রুশ ধনী ব্যবসায়ী পাভেল মিখাইলোভিচ ত্রেত্ইয়াকফ চেয়েছিলেন রাশিয়ার জাতীয় শিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে। তাই ১৮৫৬ সালে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিত্রকর্ম সংগ্রহ শুরু করেন। ১৮৫০-এর দশক শেষ হতে হতে তিনি রুশ শিল্পীদের বেশ কয়েকটি চিত্রকর্ম সংগ্রহ করে ফেলেন। সমসাময়িক রুশ চিত্রশিল্পী; যেমন ইলিয়া রেপিন, ইভান ক্রামস্কোই, ভাসিলি সুরিকভ, ভিক্টর ভাসনেতসভ প্রমুখের আঁকা ছবি দিয়ে বাড়তে থাকে সংগ্রহের তালিকা। পাভেল ও সের্গেই—দুই ভাই মিলে ১৮৬৭ সালে এসব শিল্পকর্ম নিয়ে খোলেন মস্কো সিটি গ্যালারি।
১৮৯২ সালে মস্কো শহরকে এই গ্যালারি উপহার হিসেবে দান করেন পাভেল। পরের বছর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় মস্কো সিটি গ্যালারি অব পাভেল অ্যান্ড সের্গেই ত্রেত্ইয়াকফের। রুশ বিপ্লবের পরের বছর ১৯১৮ সালে গ্যালারিটি জাতীয়করণ হয় এবং নতুন নাম হয় স্টেট ত্রেত্ইয়াকফ গ্যালারি। ১৮৫১ সালে ত্রেত্ইয়াকফ পরিবারের কেনা এস্টেটের একটি ভবনেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এটি। লাভ্রুশিন্স্কি লেনে অবস্থিত এই সংগ্রহশালা বিভিন্ন সময় সংস্কার করা হয়েছে।
