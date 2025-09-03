হোম > আড্ডা

১৮২৫ সালে রাশিয়ার সম্রাট প্রথম পাভেল তাঁর পুত্র গ্র্যান্ড ডিউক মিখাইল পাভলোভিচ ও তাঁর নববধূ এলেনা পাভলোভনাকে বিয়ের উপহার হিসেবে সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। প্রথমে ভবনটির নাম ছিল মিখাইলোভস্কি প্রাসাদ। যদিও মৃত্যুর পর এটি হয়ে যায় তাঁর স্ত্রীর নামে—দ্য প্যালেস অব দ্য গ্র্যান্ড ডাচেস এলেনা পাভলোভনা। সেই প্রাসাদ কিন্তু পরে পরিণত হয় একটি জাদুঘরে। কীভাবে? সম্রাট তৃতীয় আলেকজান্ডারকে স্মরণ করতে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস পিতার নামে ১৮৯৫ সালে একটি রুশ জাদুঘর গড়ে তোলেন এই প্রাসাদেই। তখন জাদুঘরটির নাম ছিল ‘রাশিয়ান মিউজিয়াম অব হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি আলেকজান্ডার দ্য থার্ড’। এখন এর নাম ‘স্টেট রাশিয়ান মিউজিয়াম’। রুশদের কাছে পরিচিত ‘রুস্কি মুজেই’ নামে। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিল্পকলা জাদুঘরের একটি, যেখানে রয়েছে দশম থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রুশ চিত্রকলার বিশাল সংগ্রহ।

