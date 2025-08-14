নীলা মার্কেটের হাঁসের মাংস নাকি ওয়েস্টিনের— কোনটি সেরা

৫ আগস্টের পর দেশের রাজনীতির ময়দান বেশ টানটান। সংস্কার আর নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছেন। নেই দম ফেলার দু-দন্ড। কোনো কোনো উপদেষ্টাকে ভোর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে আছেন দেশের সর্বকনিষ্ঠ উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদও। তবে এত কর্মব্যস্ততার মাঝেও রাতগুলো উপভোগ করতে ভুল করেন না তিনি। ভোর রাত পর্যন্ত দাপ্তরিক কাজ শেষে নেমে পড়েন এক রোমাঞ্চকর অভিযানে।
স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের এই রোমাঞ্চ ক্ষমতার টানাপোড়েন বা গোপন বৈঠকের জন্য নয়। এটা ‘অপারেশন হাঁসের ঝোল’। গন্তব্য পূর্বাচলের বিখ্যাত নীলা মার্কেট, লক্ষ্য গরম গরম হাঁসের মাংস আর চিতই পিঠা। কি এমন রয়েছে ৩০০ ফিটের সেই নীলা মার্কেটের হাঁসের ঝোলে? যার নেশায় সচিবালয় থেকে ভোর রাতে তাঁকে ৩০০ ফিটে টেনে নিয়ে যায়? চলুন নজর দেই সেই নীলা মার্কেটের শেষ রাতের লাল-নীল গল্পের ভাঁজে।
৩০০ ফিট এলাকার আশপাশের জায়গাগুলো ঢাকা শহরের ভ্রমণপিপাসুদের কাছে অনেক আগে থেকেই জনপ্রিয়। এর মধ্যে রূপগঞ্জের ‘নীলা মার্কেট’ গড়ে ওঠায় এ অঞ্চলের আকর্ষণ বেড়েছে আরও কয়েক গুণ। বাজারটি কোনো স্থায়ী ভবন নয়; বরং নদীর ধারে ছাউনি দেওয়া অসংখ্য দোকানের সমন্বয়ে এটি তৈরি।
এখানে খাল-বিল-নদী থেকে ধরা দেশি মাছ, টাটকা শাকসবজি আর মুখরোচক খাবারের সমাহার রয়েছে। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ হলো হাঁসের মাংসের সঙ্গে চিতই পিঠা। গভীর রাত পর্যন্ত খোলা থাকে এখানকার খাবারের দোকানপাট। এই হাঁসের রেসেপি খেতেই ভোর রাতে নীলা মার্কেটে যান উপদেষ্টা আসিফ। তবে শেষ রাতে নীলা মার্কেট বন্ধ হলে গুলশানের ওয়েস্টিনে যেতে হয়— সে এক আক্ষেপের বিষয়।
গ্রামীণ নারীরা মাটির চুলায় একপাশে রান্না করেন হাঁসের ঝোল, আরেকপাশে তৈরি হয় চিতই পিঠা। প্রতি প্লেটে ৪-৫ টুকরা মাংস থাকে, সাথে পাওয়া যায় চিতই পিঠা, নরম চাপাটি বা ভাত। দাম মাত্র ২০০-২৫০ টাকার মধ্যেই। এই অমৃতের সঙ্গে কি তুলনা হয় হোটেল ওয়েস্টিনের! তবু ‘নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো’ যেমন, তেমনি অগত্যা হয়ে উপদেষ্টা আসিফকে কখনো কখনো হোটেল ওয়েস্টিনের ‘বিস্বাদ’ হাঁস খেতে যেতে হয়।
তবে স্বাদে-মানে ওয়েস্টিনের হাঁসের মাংস হয়তো নীলা মার্কেটের মতো নয়। ইট-সুড়কির এই শহরে হাঁস রান্না কি আর গ্রামীণ নারীর হাতের ছোঁয়ার সঙ্গে কী কোনভাবে তুলনীয়! আর নদীতীরে বসে হাঁস খাওয়ার অনুভূতিও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ওয়েস্টিনের দেবার সাধ্যি আছে! তাই কবে আসিফ মাহমুদ ওয়েস্টিনে যান, আর কবে যান না— সেটি তাঁর মনে থাকে না বলে জানিয়েছেন। কিন্তু উপদেষ্টার কঠোর পরিশ্রমকে গ্রাহ্য না করে তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মতো ঘৃণ্য অপরাধের অভিযোগ তোলা হচ্ছে। নয়া বন্দোবস্তের বাংলাদেশে আমাদের রাজনীতিবীদরা দিন-রাত জনগণের সেবায় অক্লান্ত খাটুনির পর একটু হাঁসের মাংস খেতে পারবেন না?
আপনিও কী উপদেষ্টা আসিফের মতো নীলা মার্কেটের হাঁসের মাংস খেতে চান? পড়ন্ত বিকেলে অথবা ভোর রাতে! তাহলে প্রথমে আপনাকে রাজধানী ঢাকার কুড়িল-বিশ্বরোড পৌঁছাতে হবে। কুড়িল-বিশ্বরোড নেমে রিকশা পাবেন। রিজার্ভ করা অটোরিকশায় চড়ে সরাসরি যেতে পারেন। তবে ভাড়া পড়বে একটু বেশি। অথবা বসুন্ধরা গেট পর্যন্ত রিকশা ভাড়া ৩০ টাকা। এরপর সেখান থেকে অটোরিকশায় গেলে জনপ্রতি ভাড়া ৩০-৪০ টাকায় পৌছে যাবেন নীলা মার্কেট।
নদীর তীরঘেঁষা নীলা মার্কেটের দোকানগুলোতে চাইলে দেশি মাছ ভাজারও স্বাদ নিতে পারেন। এ ছাড়াও আছে কম দামে চাইনিজ খাবারের দোকান এবং নানান রকম মিষ্টি—স্পঞ্জ মিষ্টি, ছানার মিষ্টি, জিলাপি, বালিশ মিষ্টি, সন্দেশ, দই ইত্যাদি।
তবে নীলা মার্কেট শুধু খাবারের জন্য নয়— শান্ত, নিরিবিলি পরিবেশও এখানে বড় আকর্ষণ। পাশের বালু নদীতে নৌকাভ্রমণের সুযোগ আছে। খোলা জায়গা অনেক, তাই চাইলে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা যায়। বিকেলের স্নিগ্ধ সময় এখানে কাটানো সবচেয়ে উপভোগ্য।
পাখির ডাক, নদীর স্রোত আর টিনের চালাঘরের সারি দেখে মনে হয় যেন ছোট্ট এক টুকরো গ্রাম। খাবারের স্বাদও ঠিক গ্রামের বাড়ির মতো।