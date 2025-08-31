হোম > আড্ডা

মাজমুয়ে সাদাবাদ

সম্পাদকীয়

ছবি: বার্নার্ড গ্যাগনন, উইকিপিডিয়া

১৯ শতকে পারস্য তথা প্রাচীন ইরানের বৃহত্তর তেহরানের শেমিরান অঞ্চলে কাজার শাসকেরা পাহাড়ের ঢালে প্রাসাদ নির্মাণ করে গ্রীষ্মকালীন বাসভবন হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেন। পরে পাহলভি রাজবংশের রাজা রেজা শাহ পাহলভি ১৯২০-এর দশক থেকে ১৯৪১ সালে নির্বাসনে যাওয়ার আগপর্যন্ত এখানে আরও ভবন নির্মাণ করে রাজকীয় এলাকার সম্প্রসারণ করেন। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে ৮০ হেক্টরের এই জায়গাটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় পাবলিক মিউজিয়াম হিসেবে। এটি পরিচিত সাদাবাদ কমপ্লেক্স নামে, পারসিরা বলে ‘মাজমুয়ে সাদাবাদ’। এই কমপ্লেক্সে রয়েছে প্রাকৃতিক বনভূমি, সড়কপথ, ঐতিহ্যবাহী ভূগর্ভস্থ জলাধার কানের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত শিল্পকলা জাদুঘর, রাজকীয় পোশাকের জাদুঘর, সামরিক জাদুঘর, কাচ ও হস্তশিল্পের জাদুঘর, ক্যালিগ্রাফি জাদুঘর ইত্যাদি। সাদাবাদ কমপ্লেক্সের হোয়াইট প্যালেসে (ছবিতে) একবার রেজা শাহের পুত্র মোহাম্মদ রেজা পাহলভিকে হত্যার চেষ্টা করা হয়।

সম্পর্কিত

সঁত্র পোঁপিদু

ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট

সবচেয়ে বেশি চিত্রকর্মের সংগ্রহশালা

আমার ক্যামেরার চোখ

ডেলুলু থেকে ব্রোলিগার্কি—কেমব্রিজ অভিধানে যুক্ত হলো ৬ হাজার জেন-জি শব্দ

নীলা মার্কেটের হাঁসের মাংস, নাকি ওয়েস্টিনের—কোনটি সেরা

যতীন সরকার: যিনি বইয়ের আদর্শ আর জীবনের আদর্শকে এক করেছিলেন

স্কুলশিক্ষার্থীদের এক পার্টিতে যেভাবে জন্ম হয় হিপ-হপ গানের

দ্য মেট

২২ শ্রাবণ: শ্রাবণধারায় রচিত এক মহাপুরুষের বিদায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা