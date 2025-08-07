যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটানে অবস্থিত মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্টকে বলা হয় দেশটির বৃহত্তম শিল্প জাদুঘর। আর বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম। সংক্ষেপে জাদুঘরটি ‘দ্য মেট’ নামেও পরিচিত। ১৫৫ বছর পুরোনো এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭০ সালে। এখন পর্যন্ত জাদুঘরটির স্থায়ী সংগ্রহে রয়েছে ২০ লাখের বেশি শিল্পকর্ম। এখানে প্রাচীন মিসরীয় শিল্পকর্মের সঙ্গে রয়েছে আফ্রিকান, এশিয়ান, ওশেনিয়ান, বাইজেন্টাইন এবং ইসলামিক শিল্পকর্মের সমাহার। নানা ধরনের ভাস্কর্য, প্রাচীন পোশাক-আশাক, অস্ত্র, বর্ম—এগুলোও বাদ যায়নি। একধরনের বিশেষ আরবি লিপি কুফিকে লেখা ব্লু কোরআন বা নীল কোরআন দেখতে হলে যেতে হবে এই জাদুঘরটিতে।
ছবি: আরভিং আন্ডারহিল, ১৯১৪