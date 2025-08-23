সবচেয়ে বেশি চিত্রকর্মের সংগ্রহশালা

হোম > আড্ডা

রাশিয়ার জারিনা, অর্থাৎ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন দেশটির দীর্ঘতম নারী শাসক। তাঁকে বলা হতো ক্যাথরিন দ্য গ্রেট। তিনি ১৭৬৪ সালে জোহান আর্নেস্ট গৎকোভস্কি নামে বার্লিনের এক বণিকের কাছ থেকে অনেকগুলো চিত্রকর্ম কেনেন। ধারণা করা হয়, ২২৫-৩১৭টি ইউরোপীয় চিত্রকর্ম কেনা হয়েছিল। সেন্ট পিটার্সবার্গে জারদের বাসভবন উইন্টার প্যালেসের পাশেই হার্মিটেজ নামে একটি প্যাভেলিয়ন নির্মাণ করে জারিনার ব্যক্তিগত সংগ্রহের চিত্রকর্মগুলো সাজানো হয়।

ধীরে ধীরে হার্মিটেজের সংগ্রহ বাড়তে থাকে চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, অলংকার সামগ্রী ইত্যাদি দিয়ে। ১৮৫২ সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় হার্মিটেজ। পরে এর আনুষ্ঠানিক নাম হয় স্টেট হার্মিটেজ মিউজিয়াম। বর্তমানে উইন্টার প্যালেসসহ পাশাপাশি ছয়টি ভবনে ৩০ লাখের বেশি নিদর্শন থাকায় জাদুঘরটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় চিত্রকর্মের সংগ্রহশালা হিসেবে খ্যাত। ছবি: পেদ্রো সেকেলি, উইকিপিডিয়া

