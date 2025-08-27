১৯৬০-এর দশকে ফ্রান্সের প্রথম সংস্কৃতিমন্ত্রী আঁদ্রে মালরো প্যারিসের তাজা ফলের বাজার লি আলা সরিয়ে সেখানে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রস্তাব দেন। সেটা আর হয়নি। তখন প্যারিসে জনসাধারণের জন্য একটি বিশাল গ্রন্থাগারেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৬৮ সালে প্ল্যাটো বোবুরকে নতুন গ্রন্থাগারের জন্য নির্বাচন করেন প্রেসিডেন্ট চার্লস দ্য গল। পরের বছর নতুন প্রেসিডেন্ট জর্জ পোঁপিদু আগের দুটি ধারণাকে মাথায় রেখে বোবুরে গ্রন্থাগার ও সমকালীন ও আধুনিক চিত্রকলার কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাই হওয়া রিচার্ড রজার্স, সু রজার্স, রেঞ্জো পিয়ানো এবং জিয়ানফ্র্যাংকো ফ্র্যাংকিনির নকশায় নির্মিত হয় আধুনিক স্থাপত্যের প্রতীক সঁত্র পোঁপিদু। এর উদ্বোধন হয় ১৯৭৭ সালে। প্যারিসের এই বিশাল কমপ্লেক্সে রয়েছে পাবলিক লাইব্রেরি, আধুনিক শিল্পকলা জাদুঘর এবং সংগীত ও ধ্বনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ বছর থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সংস্কারকাজের জন্য সঁত্র পোঁপিদু বন্ধ রয়েছে।