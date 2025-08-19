Ajker Patrika
মহাসড়কে অবৈধ অটোরিকশা-সিএনজি-থ্রি-হুইলার চলাচল বন্ধে শিগগির অভিযান

হাইওয়ে পুলিশ সুপার ড. আ ক ম আক্তারুজ্জামান বসুনিয়া বলেছেন, মহাসড়কে অবৈধভাবে চলাচলকারী অটোরিকশা, সিএনজি ও থ্রি-হুইলার বন্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। আগামি এক মাস এসব অবৈধ যানের চালকদের সতর্ক করা হবে। এরপরও যদি অটোরিকশা মহাসড়কে চলাচল করে, তখন পুলিশ কঠোর হবে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবৈধ অটোরিকশার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন এ পুলিশ কর্মকর্তা।

অটোরিকশাভিডিওমহাসড়কঅভিযানঅবৈধপুলিশ
