আনোয়ারা হাসপাতালে দুদকের হানা, বেরিয়ে এলো বিস্তর অনিয়মের চিত্র

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানে হয়রানি ও নানা অনিয়মের অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুর একটা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত টানা ৩ ঘণ্টা অভিযান পরিচালনা করে দুদকের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের একটি দল। অভিযানে নেতৃত্ব দেন- দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয় চট্টগ্রাম-২ সহকারী পরিচালক মো. ইমরান খান অপু।
সাদাপাথর যখন লুট হচ্ছে তখন আমাদের সৈনিকেরা আক্রমণের শিকার হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ৪৮ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক। আজ ২৪ আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলনে সাদাপাথরের নিজেদের সম্পৃক্ততা নিয়ে ৪৮ বিজিবির অবস্থান তুলে ধরেন এই অধিনায়ক। তিনি আরও বলেন, সীমান্তকে অরক্ষিত রেখে আমরা পুরো ইফোর্টটা২৩ মিনিট আগে
ট্রাম্পের শুল্ক নীতির কারণে চীনের সঙ্গে ভারতের অপ্রত্যাশিত ‘বন্ধুত্ব’ নতুন করে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। ইতিহাস ও সীমান্ত উত্তেজনার পরও চীনের বিশাল বাজার ভারতের জন্য সুযোগ এবং ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করছে। এখন দেখার বিষয়, এই নতুন ব্রোমান্স কতটা দীর্ঘস্থায়ী এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলবে।২৭ মিনিট আগে
গায়ে কালো টি-শার্ট, মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা। অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিতে গিয়ে বিএসএফের হাতে আটক হয়েছেন বাংলাদেশের এক পুলিশ কর্মকর্তা। নাম মোহাম্মদ আরিফুজ্জজামান। গত অক্টোবর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। সর্বশেষ তিনি ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় সহকারী পুলিশ সুপার পদে কর্মরত ছিলেন।৩০ মিনিট আগে
জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী পারসা ইভানা জানালেন নিউইয়র্ক তার দ্বিতীয় ঘর। কাজের ব্যস্ততা, ভ্রমণ আর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে অকপটে শেয়ার করলেন নিজের অনুভূতি। বাংলাদেশের বাইরে নিউইয়র্কেই যেন খুঁজে পান এক টুকরো শান্তি ও স্বপ্নময় সময়।১ ঘণ্টা আগে