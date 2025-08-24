Ajker Patrika
আনোয়ারা হাসপাতালে দুদকের হানা, বেরিয়ে এলো বিস্তর অনিয়মের চিত্র

ভিডিও ডেস্ক

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানে হয়রানি ও নানা অনিয়মের অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুর একটা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত টানা ৩ ঘণ্টা অভিযান পরিচালনা করে দুদকের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের একটি দল। অভিযানে নেতৃত্ব দেন- দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয় চট্টগ্রাম-২ সহকারী পরিচালক মো. ইমরান খান অপু।

