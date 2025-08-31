রংপুরে বিভাগীয় সমাবেশ করবে প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন

ভিডিও ডেস্ক
দেশের প্রকৌশল খাতে অযৌক্তিক কোটা ব্যবস্থা অব্যবস্থাপনা ও বিএসসি প্রকৌশলীদের চাকরিতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১ সেপ্টেম্বর বিকেলের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু সাঈদ চত্বরে রংপুর বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে ৩১ আগস্ট রোববার বিকেলে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে তারা।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, জনগণের জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত গণতন্ত্র ঝুঁকিমুক্ত নয়। অশুভ অদৃশ্য শক্তির তৎপরতা দৃশ্যমান হচ্ছে; কোনো কোনো দল নানা শর্ত আরোপ পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে।১ ঘণ্টা আগে
সিনেমা জগতের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে শাকিব খান নিজেকে শুধু নায়ক হিসেবেই নয়, একজন আইডল হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, তিনি এখন দেশের ছোট পর্দার জনপ্রিয় শিল্পীদেরও অনুপ্রেরণা; আর সেই শিল্পীদের একজন তৌসিফ মাহবুব। মাস কয়েক আগে পরিচালক মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজের আমন্ত্রণে শাকিব খানের অফিসে জমেছিল এক১ ঘণ্টা আগে
নীলফামারীর ডিমলার নাউতারা নদীতে খননের পর বদলে গেছে নদীর গতিপথ, সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ ভাঙন। ধসে পড়েছে স্লুইসগেট ও সেতু, বিলীন হয়েছে সড়ক ও কৃষিজমি। সেচ ও যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন স্থানীয় কৃষক ও বাসিন্দারা।২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। হাটহাজারী উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট বাজারের পূর্ব সীমা থেকে পূর্ব দিকের রেলগেট পর্যন্ত রাস্তার উভয় পাশে আজ বেলা ২টা থেকে আগামীক৩ ঘণ্টা আগে