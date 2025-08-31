Ajker Patrika
রংপুরে বিভাগীয় সমাবেশ করবে প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন

ভিডিও ডেস্ক

দেশের প্রকৌশল খাতে অযৌক্তিক কোটা ব্যবস্থা অব্যবস্থাপনা ও বিএসসি প্রকৌশলীদের চাকরিতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১ সেপ্টেম্বর বিকেলের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু সাঈদ চত্বরে রংপুর বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে ৩১ আগস্ট রোববার বিকেলে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে তারা।

