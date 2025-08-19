Ajker Patrika
এনসিপি থেকে বহিষ্কারের জবাবে মাহিনের বিস্ফোরক স্ট্যাটাস

ভিডিও ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে মনোনয়ন নেওয়ার পর জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন দলটির যুগ্ম সদস্য সচিব মাহিন সরকার। সোমবার (১৯ আগস্ট) মধ্যরাতে এ ঘটনায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একটি স্ট্যাটাস দেন তিনি।

ডাকসুভিডিওএনসিপিনির্বাচনঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়বহিষ্কার
যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

