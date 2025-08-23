Ajker Patrika
ই-জিপি বাস্তবায়িত হলে হাসপাতালের কেনাকাটায় সিন্ডিকেট থাকবে না: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

ভিডিও ডেস্ক

২৩ আগস্ট শনিবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম জানিয়েছেন, বাংলাদেশে সিন্ডিকেট ছাড়া হাসপাতাল পরিচালনা সম্ভব হয়নি এবং সরকার এটি দূর করতে কাজ করছে।
আগামী মাস থেকে ইজিপি শতভাগ বাস্তবায়িত হলে হাসপাতালের কেনাকাটায় আর কোনো সিন্ডিকেট থাকবে না। তিনি আরও জানান, রাজনৈতিক দলসহ সকলের সহযোগিতায় স্বাস্থ্যখাত থেকে সিন্ডিকেট নির্মূল করা সম্ভব।

