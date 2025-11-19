Ajker Patrika
যে কারণে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সহায়তা চাইলেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখরভাবে আয়োজন করতে হবে।

ভূমিকম্পে কারখানায় ফায়ার অ্যালার্ম, ফটকের তালা ভাঙতে গিয়ে চাপা পড়ে আহত অর্ধশতাধিক

গাজীপুরের শ্রীপুরে হঠাৎ ভূমিকম্প হলে কারখানার ফায়ার অ্যালার্ম বাজানোর পরপরই কারখানার প্রধান ফটক বন্ধ করে দেন নিরাপত্তাকর্মীরা। এ সময় কারখানার প্রধান ফটক ভাঙার সময় অর্ধশতাধিক শ্রমিক চাপা পড়েন। তাঁদের মধ্যে ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে আহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানাতে পারেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ভূমিকম্পে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে কারখানার শতাধিক শ্রমিক আহত

গাজীপুরের শ্রীপুরে ভূমিকম্পে হুড়োহুড়ি করে বহুতল ভবন থেকে নামার সময় ডেনিম্যাক নামক একটি তৈরি পোশাক কারখানার শতাধিক আহত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পূর্বখণ্ড গ্রামের ডেনিম্যাক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সারা দেশ, সিসি ক্যামেরায় যা দেখা গেল

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সারা দেশ, সিসিটিভি ক্যামেরায় যা দেখা গেল

টেস্ট চলাকালেই ভূমিকম্প, গ্যালারি থেকে ছুটল দর্শক

৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে গোটা দেশের মতো শেরেবাংলাও কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায়। উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে দুই দলের ক্রিকেটারদের মাঝে। গ্যালারিতে থাকা দর্শকরা ভয় পেয়ে যান। প্রেস বক্স, মিডিয়া বক্স থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অফিস, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সবখানেই। ভূমিকম্পের কারণে খেলা বন্ধ ছিল তিন মিনিটের মতো।

