নিজের তৈরি এআই–কে বিয়ে করলেন জাপানি নারী

মাত্র ১৫ মাসের অনুসন্ধানে বিশাল স্বর্ণ খনি শনাক্ত হয়েছে চীনে

চীন
বিরল যৌনবিকৃতি ছিল হিটলারের, ডিএনএ বিশ্লেষণে শনাক্ত

পূবালী ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

বিহারে নির্বাচনে ভরাডুবির পর লালু যাদবের ঘরে আগুন, বাপ–ভাইকে ত্যাজ্য করলেন রোহিনী

উৎপাদনে ফিরছে বেক্সিমকো টেক্সটাইল, হাজারো শ্রমিকের জন্য আশার বার্তা

বেসরকারি স্কুল-কলেজের সভাপতির দায়িত্বে ডিসি-ইউএনও

